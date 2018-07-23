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ÖSYM, 2018 DGS'de eğitim bilgisi gelmeyen adaylar için açıklama
2018-DGS: Adayların Eğitim Bilgilerinin Kontrol / Güncelleme / Teyit İşlemleri ve Kamu Kurumları İşlemleri Sisteminin Açılması
DGS: Dikey Geçiş Sınavı
DUYURU
2018-DGS: Adayların Eğitim Bilgilerinin Kontrol / Güncelleme / Teyit İşlemleri ve Kamu Kurumları İşlemleri Sisteminin Açılması
2018-DGS başvurularında, yöksis'den eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi 24 Temmuz 2018 tarihinde açılacaktır.
Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.
https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan Meslek Yüksek Okul Müdürlükleri bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı Çağrı Merkezinden öğrenebileceklerdir.
Adaylara önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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