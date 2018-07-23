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Antalya'da erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde erkek cesedi bulundu
Alınan bilgiye göre, Avsallar Mahallesi Mermili Sokak'ta sayaç okuyan ASAT görevlisi tarafından bir erkek cesedi bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin çevresini güvenlik şeridi ile kapattı.
Cesedin üzerinde yapılan aramada herhangi bir kimlik çıkmadı. Yapılan incelemelerin ardından ceset morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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