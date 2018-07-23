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'Teğmenler gece boyunca yaşananların farkındaydı'

FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada tanıklardan yarbay Kayacan S, "Sabah teslim alınan teğmenlerin yüzünde pişmanlık ifadesi yoktu. Gece yaşananların farkındaydılar." dedi
23 Temmuz 2018 18:44
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'Teğmenler gece boyunca yaşananların farkındaydı'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müşteki Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve AK Parti'nin avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren astsubay Y.A, olay günü nöbetçi olduğu için kışlada bulunduğunu, akşam saat 22.00 sularında tümen içinde askeri hareketliliğin başladığını beyan etti.

Bulunduğu bina dışına çıktığında tanımadığı bir uzman çavuşun tümen komutanının görevden alındığını söylediğini belirten Y.A, bunun üzerine amirinin emri ile bazı personeli göreve çağırdıklarını anlattı.

Kışlaya gelen personel ile neler olduğunu anlamaya çalıştıklarını aktaran Y.A, darbe girişimini öğrendikten sonra okul komutanı albay Sefa Alkan ile darbecileri etkisiz hale getirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Sabah saatlerinde 4 teğmenin darbe girişiminde bulunan üst rütbeli subaylara selam durduktan sonra teslim olduklarını söyleyen Y.A, söz konusu teğmenlerin kolunda inzibat kolluğu olduğunu hatırlatarak, "İnzibat görevi olanlar inzibat kolluğu takar. Bu yetki Merkez Komutanlığına aittir. Tümende inzibat görevi olan kimse yoktur." ifadelerini kullandı.

"Teğmenler gece boyunca yaşananların farkındaydı"

Tanık yarbay Kayacan S, 15 Temmuz akşamı askeri birliklerde hareketlilik yaşandığına dair bilgiler geldiğini, amiri olan Albay Türker Bilgetürk'ü arayarak neler olduğunu sorduğunda kışladan çağırıldıklarını söylemesi üzerine Zırhlı Birlikler'e gittiklerini anlattı.

Kışlaya girişten sonra tümen komutanının görevden alındığına dair söylentiler olduğunu ancak neler olduğunu anlamadığını beyan eden K.S, televizyonu açtıklarında TRT'de darbe bildirisinin okunduğunu söyledi.

Bundan bir süre sonra dışarıdan tank sesleri gelmeye başladığını aktaran Kayacan S, dışarı çıktıklarında sanık albay Sefa Alkan'ın, "Burada anayasal düzene karşı bir suç işleniyor. Biz kesinlikle bu işin karşısındayız." diye konuştuğunu, Alkan'ın tankların başında bulunan üsteğmen Koray Korkmaz'ı arayarak geri dönmesi emrini verdiğini kaydetti.

Tanık Kayacan S, Orgeneral Ümit Dündar'ın darbe karşıtı açıklamaları üzerine kendisine ulaşmaya çalıştığı esnada bir komutanı ile aralarında geçen konuşmayı şu sözlerle anlattı:

"Komutanıma neler olduğunu sordum. Beni kısa süre sonra arayacağını söyledi. Komutanım bana, 'FETÖ'cüler darbe yapıyor. Bunlar 1960 darbesi gibi bir cunta, Türk Silahlı Kuvvetlerini ele geçirmeye çalışıyorlar ama sabaha kadar biter bunların işi. Dik durun, korkmayın.' dedi. Komutanımın söylediklerini yanımdaki arkadaşlarıma da ilettim." ifadelerini kullandı.

Kışlaya sabah saatlerinde sivil kıyafetlerle eski korgeneral Metin İyidil'in de geldiğini anlatan yarbay Kayacan S, "İyidil, Ahmet Bican Kırker'e 'Kafasız, bu işin sonunu düşünmedin mi?' dedi. Kırker cevap veremedi." diye konuştu.

Darbe girişimi gecesi teğmenlerin olaylarla ilgisi sorulan Kayacan S, "Sabah teslim alınan teğmenlerin yüzünde pişmanlık ifadesi yoktu. İçlerinde gülenler bile vardı. Benim samimi olarak kanaatim şu: Teğmenler gece boyunca yaşananların farkındaydı." dedi.

Tutuksuz yarbayın tutuklanmasına karar verildi

Tanık beyanlarının alınmasından sonra iddia makamından görüşü soruldu.

Savcı, tutuksuz yargılanan sanık yarbay Erdal Yetim'in dava dosyasına gelen belgeler ışığında tutuklanmasını talep etti.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Yetim'in, "üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu" gerekçesiyle tutuklanmasına hükmetti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

İsmet Karakaş
Anadolu Ajansı
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