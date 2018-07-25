137 sağlık uzman yardımcısından 32'si yeterlikte başarısız sayıldı

19 Temmuz Perşembe günü açıklanan 1. Promosyon sağlık uzman yardımcılığı yeterlilik mülakat sonuçlarına göre, 137 sağlık uzman yardımcısından 32'si başarısız oldu. Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapmakta olan sağlık uzman yardımcılarını yazılı ve sözlü sınavda başarısız sayılanlarının oranının %25 seviyesinde olması dikkat çekti.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen sınav sürecinde önemli aksaklıklar dikkat çekmektedir. Mevzuatta yazılı ve sözlü bir bütün olarak belirtilen yeterlilik sınavı, tezini verip başarılı sayılan adaylar için 6 ay içerisinde yapılmamıştır. Yazılı sınav uygulamasında sınav konuları 46 konu başlığı olarak açıklanmıştır. Konu başlıklarının birçoğu ceza hukuku, idare hukuku, veri tabanı yönetim sistemleri gibi geniş kapsamlı konulardır. Yönetmelikte sınavın 2 ay öncesinden duyurulacağı belirtilmesine rağmen sınav tarihi adaylara 4 gün önce duyurulmuştur. Üstelik bu duyuruda sınavın soru dağılımı, sınav süresi, soru sayısı gibi temel bilgiler verilmemiştir.

Sınavda ise daha önce tebliğ edilen 46 konu başlığından sadece 19 tanesinden sorular sorulmuş, geri kalan 27 konudan hiçbir soru sorulmamıştır.

Yazılı Sınavda;

* Genel Sağlık Sigortası (GSS) ilk taslak çalışması hangi yılda TBMM'ye sunulmuştur?

* 209 sayılı kanunun 5. Maddesi ne zaman uygulanmaya başlanmıştır?

* Bilimsel araştırma raporlarında ön kapak ve arka kapak hariç kaç bölüm vardır?

* VTYS'de en yaygın olan sistemler nelerdir? gibi sorular sorulmuştur.

Ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı düşünülen bu sınavda geçme notu 70 iken adayların yaklaşık %95 'i bu puanın altında kalmıştır. Bu durum sınavın niteliği hakkında düşündürücü bir olaydır. Sınavın sözlü kısmı ise yazılı sınavdan 2 ay sonra yapılmıştır. Sözlü sınavda daha önce belirtilen konuların dışında birçok soru sorulmuştur.

Başarılı adaylardan ise tez jürilerinden başarı gösterdikleri tezler konusunda dahi mevzuata uygun olmayan isteklerde bulunulmaktadır. Mevcut süreçler gözlemlendiğinde keyfi uygulamalar birçok kişinin mağduriyetine sebep olurken başarılı adayların önüne hala engeller çıkarılması ülkemizin birçok önemli üniversitesinden mezun olmuş akademik kariyerleri bulunan sağlık uzman yardımcıları mağdur etmektedir.