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Dev boğayı alana yanında 3 boğa hediye!

Samsun'da 2 yıl önce 15 Temmuz'da doğan 'Şafak' ismi verilen 2 ton 760 kiloluk boğa 37 bin 500 liradan satışa çıkartıldı. Dev boğayı alana yanında 3 boğa da promosyon olarak verilecek.
23 Temmuz 2018 19:14
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Dev boğayı alana yanında 3 boğa hediye!

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlık boğa sahipleri özel bakımlı boğalarını sergilemeye başladı. Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Murat Kocaman, otomobil değerindeki kurbanlık boğasını görücüye çıkardı. 15 Temmuz'da doğan boğasını kesmeye kıyamayan Kocaman, simental cinsi boğasını satışa çıkardı. Boğasına 37 bin 500 lira fiyat biçen Kocaman, şafağı alana yanında 3 tane daha boğa hediye edecek.

"ÖZEL OLARAK BAKTIK"

Özel bir kurbanlık boğa yetiştirdiğini söyleyen Murat Kocaman, "Boğamız iki yıl önce 15 Temmuz'da doğdu. 15 Temmuz'da doğduğu için ismini 'Şafak' koydum. Bir hafta önce tarttım, 2 ton 760 kilo canlı ağırlığı var. İki yıldır arpa, mısır, buğdayla bakımını yapıyoruz. Özel olarak baktık. 15 Temmuz'da doğduğu için kesmeye kıyamıyorum. Alıcısını bulursam satacağım. Satamazsam bir yıl daha bakacağım. Bunun yanında 3 tane daha hediyesi var. Şafak'ı alana yanında 3 tane daha boğa promosyonumuz var. Onların da canlı ağırlığı her birinin ortalama 600 kilo civarında. Şafakla birlikte 3 boğanın 37 bin 500 liraya alıcısını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Murat Kocaman'dan kurbanlık almaya gelen vatandaşlar 'Şafak'ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kurban Bayramı öncesi Şafak'ı ve promosyonu üç boğayı kimin alacağı şimdiden merak konusu.
Milliyet
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