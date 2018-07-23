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'Yarın her şey bambaşka olacak' yazdı, ölü bulundu
Bolu'da yaşayan 21 yaşındaki bir gencin, kız arkadaşına "Yarın her şey bambaşka olacak" mesajı attıktan sonra evinde tavana asılı cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, 22 Temmuz gecesi Bolu'nun Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu'da yaşayan 21 yaşındaki Onur Balcı, bir süredir beraber olduğu kız arkadaşı ile bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Tartışma sonrasında Balcı kız arkadaşına, "Yarın her şey bambaşka olacak" şeklinde mesaj attı.
Mesajın ardından genç kadın bir süre Balcı'dan haber alamayınca, Balcı'nın ailesiyle birlikte yaşadığı çatı katındaki eve gitti.
Kapının açılması ile birlikte içeri giren aile üyeleri ve genç kadın Balcı'nın tavana asılı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.
Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
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