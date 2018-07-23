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Bedelli askerlik inek sattırıyor
Kırklareli'nde bedelli askerlik ücretini karşılamak isteyen bazı gençler otomobillerini, motosikletleri, cep telefonlarını satarken, bir vatandaş ise ineğini 7 bin 500 bin liraya sahibinden.com'da satışa çıkardı.
Kırklareli'nde bedelli askerlik ücretini karşılamak isteyen bazı gençler otomobillerini, motosikletleri, cep telefonlarını satarken, bir vatandaş ineğini 7 bin 500 liraya sahibinden.com'da satışa çıkardı.
Bedelli askerlik yasa tasarısının TBMM'ye gönderilmesinin ardından, ayda ortalama 43 milyon kullanıcının ziyaret ettiği "sahibinden.com'da ilginç bir hareketlilik yaşanıyor.
Kırklareli'nde de bedelli askerlik ücretini karşılamak isteyen bazı gençler otomobillerini, motosikletlerini, cep telefonlarını satarken, bir vatandaşın ise ineğini 7 bin 500 bin liraya sahibinden.com'da satışa çıkarması dikkati çekti.
Başka bir vatandaşın ise motosikletini 12 bin 750 liraya, bir vatandaş ise cep telefonunu 2 bin liraya çatışa sundu.
Bunun dışında bedelli askerlik ücretini karşılamak için sahibi bulunduğu eşyasını satanlar kadar, pek çok farklı ilanlara rastlamak mümkün oluyor.
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Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
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