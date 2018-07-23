1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bezelye diyarı'nda hasat başladı

Türkiye'nin bezelye üretiminin yüzde 20'sinin karşılandığı Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde hasat başladı.
23 Temmuz 2018 19:24
Yazdır
'Bezelye diyarı'nda hasat başladı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki yüksek rakımlı tarım arazilerinde yetiştirilen "balon" cinsi bezelyeler, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerin sofralarını süslüyor.

Bursa'dan sonra bezelye üretiminde ikinci sırada yer alan Afyonkarahisar'da, Sinanpaşa ilçesindeki uygun iklim koşulları sayesinde, Türkiye'nin bezelye üretiminin yaklaşık yüzde 20'si karşılanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yemeklik baklagiller sınıfında yer alan bezelyenin, kökleriyle toprağın derinliklerine kadar işleyerek bünyesindeki bakterilerle araziye organik madde kazandırdığını söyledi.

Bezelyenin münavebeye uygun bir çeşit olduğunu dile getiren Acar, "2018 yılı rakamlarına göre Afyonkarahisar'daki bezelye üretim alanı yaklaşık 10 bin dekar civarında. Ortalama verimimiz de dekar başına bir buçuk ton. Dolayısıyla bu yıl 15 bin ton bezelye üretimi bekliyoruz. Yine, 2017 yılı rakamlarına göre de aynı şekilde üretimimiz vardı." diye konuştu.

Firmaların Sinanpaşa'daki belli noktalarda kurdukları alım merkezlerinde çiftçiden ürünü aldığını belirten Acar, "Bezelyenin şu anki kilogram fiyatı 2 ila 2,5 lira arasında değişiyor. Bu da çiftçilerimiz açısından oldukça karlı bir ürün olduğunu gösteriyor." dedi.

"Arazilerimizdeki verim yüksek"

Acar, Türkiye'de 107 bin dekar arazide bezelye ekimi yapıldığını ve 107 bin ton ürün elde edildiğini aktardı.

Üretimde geçen yıl Bursa'dan sonra ikinci sırada yer aldıklarına dikkati çeken Acar, şöyle devam etti:

"Üretimde 3. sırada İzmir geliyor. Afyonkarahisar'ın, Bursa ve İzmir'den farkı ise dekara göre üretimimiz daha yüksek seviyede olması. Türkiye ortalaması dekara bir ton iken, biz dekara bir buçuk ton bezelye elde ediyoruz. Arazilerimizdeki verim yüksek. Üretilen bezelyelerimiz genellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere gönderiliyor. Afyonkarahisarımız zaten büyük şehirlere yakın ve konum olarak avantajlı. Bundan dolayı çiftçimizin pazarlama sorunu bulunmuyor."

Sinanpaşa Belediye Başkanı Murat Karakoyun da ilçede bezelye hasadının bereketli geçtiğini, Sinanpaşa bezelyesinin kaliteli ve aranan bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl bezelye üreticilerimizin pazarlama sıkıntısı yok. Tabii pazarlamanın belirli bir standartta gerçekleştirilmesi gerekiyor. Özellikle üreticilerimizin fiyat ve pazarlama konusunda mağdur olmamaları önemli. Kaymakamlığımızla birlikte bezelye üreticilerimiz için birlik oluşturmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretici Nafiz Tüzün ise hasadına devam ettikleri bezelyede aldıkları verimden çok memnun olduklarını anlattı.

Bezelyenin yüksek rakımda daha verimli yetiştiğine değinen Tüzün, ürünün kaliteli olduğunu ve büyük şehirlere bol miktarda ürün gönderdiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,159 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hacı adaylarının 'bekleme süresi' son bulacak
23 Temmuz 2018 21:04		 Tiflis'ten İstanbul'a giden uçağa kuş çarptı
23 Temmuz 2018 20:49
Trakya'da kuvvetli yağış uyarısı
23 Temmuz 2018 20:27		 Çekirdeksiz üzüm üreticisinin yüzünü güldürüyor
23 Temmuz 2018 19:27
Bedelli askerlik inek sattırıyor
23 Temmuz 2018 19:20		 Dev boğayı alana yanında 3 boğa hediye!
23 Temmuz 2018 19:14
100 yıl aradan sonra ilk kez görüldüler
23 Temmuz 2018 19:11		 Kapalıçarşı'daki tepki çeken 'Nusr-et' tabelası kaldırıldı
23 Temmuz 2018 18:08
İstanbul'da atlara karantina engeli
23 Temmuz 2018 17:19		 'Lübbey, hayalet köy olmaktan kurtulacak'
23 Temmuz 2018 16:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'de dikkat çeken sorular
6 Bakan yardımcılığına atama yapıldı
Kritersiz ihraca dair 2 OHAL Komisyonu kararı
Bedellide gün sayısı 21 gün olacak
Yeni sistemde, 657 sayılı Kanunun 59. maddesi yer almamalıydı
YÖK Başkanlığının, üniversitelere kadro izni verme yetkisi kaldırıldı
FETÖ mağduru ismini değiştirdi, öğretmenlik yapıyor
Gençlere ayda bin 950 TL harçlık verilecek
'2 araba Akşener'in önünü kesti'
MEB, bu yıl özel okula teşviğinde sistemi değiştirmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sevilen koku 3
Sadakat 3
allah başka dert keder vermesin 2
ayvalık 1
mesut özil 5
21.07.2018 galatasaray vs valencia maçı 2
Reçel Blog 1
Eymir gölü 4
tarih 1
21.07.2018 fenerbahçe vs feyenoord maçı 2
SON İLANLAR
Kayseri Polisevi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Deniz Kuvvetleri Kom. Muvazzaf Subay Alım İlanı
Yozgat Sorgun SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam