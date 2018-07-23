1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şüpheli ölüm: İntihar mı cinayet mi?

Rize'de bir kişi evinde tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Yapılan incelemede Mahmut S'nin öldüğü yerle tabancanın bulunduğu yer arasında uyuşmazlık tespit edildi.
23 Temmuz 2018 19:30
Yazdır
Şüpheli ölüm: İntihar mı cinayet mi?

Alınan bilgiye göre, Mahmut S. (38) Ekrem Orhon Mahallesi'ndeki evinde eşi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine ambulans çağıran kadın, durumu polise bildirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, çene altında mermi girişi bulunan Mahmut S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

UYUŞMAZLIK TESPİT EDİLDİ

Mahmut S'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Rize Adi Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan olay yerinde kuru sıkıdan bozma tabanca bulunduğu öğrenildi.

Yapılan incelemede Mahmut S'nin öldüğü yerle tabancanın bulunduğu yer arasında uyuşmazlık tespit edildi. Güvenlik güçlerinin başlattığı soruşturma kapsamında bölgede bulunan güvenlik kameraları görüntüleri toplandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,002 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adnan Oktar için oğlunu terk etti! Polis bile şok oldu
23 Temmuz 2018 19:08		 Kuaförde saçlarının zarar gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu
22 Temmuz 2018 15:23
Atatürk'e hakaret eden kadın tutuklandı
22 Temmuz 2018 14:53		 Aranan 489 zanlı yakalandı
21 Temmuz 2018 18:40
Adnan Oktar Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledildi
21 Temmuz 2018 18:30		 Dün gece katliam yapmıştı! Böyle götürdüler...
21 Temmuz 2018 17:22
Yurt dışından gelip Adnan Oktar grubuna katılmışlardı! Kaçtılar...
21 Temmuz 2018 17:19		 Liseli genci defalarca bıçakladı, tahliyesini istedi
21 Temmuz 2018 16:51
'Adnan Oktar ayrılmak isteyenleri eve kapattı'
21 Temmuz 2018 16:45		 Arkadaşıyla kavga eden kadın ikinci kattan düştü
21 Temmuz 2018 16:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'de dikkat çeken sorular
6 Bakan yardımcılığına atama yapıldı
Kritersiz ihraca dair 2 OHAL Komisyonu kararı
Bedellide gün sayısı 21 gün olacak
Yeni sistemde, 657 sayılı Kanunun 59. maddesi yer almamalıydı
YÖK Başkanlığının, üniversitelere kadro izni verme yetkisi kaldırıldı
FETÖ mağduru ismini değiştirdi, öğretmenlik yapıyor
Gençlere ayda bin 950 TL harçlık verilecek
'2 araba Akşener'in önünü kesti'
MEB, bu yıl özel okula teşviğinde sistemi değiştirmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
robin van persie 1
kedi sahibi olmak 1
benfica 1
en lezzetli yemek 1
Reçel Blog 1
Göbegi acik giyinmek 2
safiye inci 6
andre ayew 1
sude 6
senli benli olmak 1
SON İLANLAR
Kayseri Polisevi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Deniz Kuvvetleri Kom. Muvazzaf Subay Alım İlanı
Yozgat Sorgun SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam