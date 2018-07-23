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Şüpheli ölüm: İntihar mı cinayet mi?
Rize'de bir kişi evinde tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Yapılan incelemede Mahmut S'nin öldüğü yerle tabancanın bulunduğu yer arasında uyuşmazlık tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, Mahmut S. (38) Ekrem Orhon Mahallesi'ndeki evinde eşi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine ambulans çağıran kadın, durumu polise bildirdi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, çene altında mermi girişi bulunan Mahmut S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
UYUŞMAZLIK TESPİT EDİLDİ
Mahmut S'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Rize Adi Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan olay yerinde kuru sıkıdan bozma tabanca bulunduğu öğrenildi.
Yapılan incelemede Mahmut S'nin öldüğü yerle tabancanın bulunduğu yer arasında uyuşmazlık tespit edildi. Güvenlik güçlerinin başlattığı soruşturma kapsamında bölgede bulunan güvenlik kameraları görüntüleri toplandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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