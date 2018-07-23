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TBMM Başkanı Yıldırım, evliliğin sırrını açıkladı

TBMM Başkanı Yıldırım evliliğin sırrını açıkladı: "İtaat et, rahat et"
23 Temmuz 2018 19:36
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TBMM Başkanı Yıldırım, evliliğin sırrını açıkladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun oğlu ile Ankara Valisi Ercan Topaca'nın kızı muhteşem düğün töreniyle dünya evine girdi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu düğüne katılarak genç çiftin nikah şahitliği yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun oğlu Gani Toçoğlu ile Ankara Valisi Ercan Topaca'nın kızı Merve Topaca'nın düğün töreni yapıldı. Gerçekleşen düğüne TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sakarya milletvekilleri, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile sanat, siyaset, spor camiasından ve çok sayıda davetli katıldı.

Erenler ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin nikah şahitliğini ise TBMM Başkanı Yıldırım ve Bakan Soylu yaptı. Yıldırım ve Soylu, nikahın kıyılmasının ardından genç çifti tebrik etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"İtaat et rahat et"

Düğün töreninde konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım evliliğin sırrını açıkladı. Yıldırım, "Kendi isteğinizle, samimiyet, sevgiyle, sadakat ile bir ömür boyu bu birlikteliği sürdüreceksiniz. En zor, en kötü gününüz bugün ki gibi olur inşallah. Çok güzel günleriniz olacak, mutlulukları paylaşıp artıracaksınız. Zorlukları da paylaşıp azaltacaksınız. Bir ömür boyu sevgiyle, saygıyla, sadakat ve samimiyetle bu yolculuğu sürdüreceksiniz. İnşallah mutluluğunuz daim olur. Evlatlarımızın tahtını bizler yapabiliriz ama bahtını yapamayız. Rabbim bu iki gencimizin Merve ile Gani'nin bahtını açık eylesin. Ben buraya yeni bir dede olmuş şahit olarak da geldim. Bugün bizim bir torunumuz dünyaya geldi. Rabbim bütün evlatlarımızın bahtını açık eylesin. Evliliğin sırrı; itaat et, rahat et. Birbirinize sinirlenince peki diyeceksiniz ve böylece gül gibi geçinip gideceksiniz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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