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Dar gelirli fizik tedavi hastasına kaplıca müjdesi

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, fizik tedavi hastası olmasına rağmen kaplıca hizmetinden yararlanamayan dar gelirlilere yönelik çalışmalara hız verdi.
23 Temmuz 2018 19:40
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Dar gelirli fizik tedavi hastasına kaplıca müjdesi

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, fizik tedavi hastası olmasına rağmen kaplıca hizmetinden yararlanamayan dar gelirlilere yönelik çalışmalara hız verdi. Bakanlık, yapılan muayeneler sonrasında kaplıca tedavisine gönderilen dar gelirli ve işsiz hastaların yararlandığı ücretsiz kaplıca tesis sayısını 260'a çıkardı. Geçen sene bu sayı 240'ta kalmıştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan işletme izni almış Yozgat'tan Yalova'ya, Bursa'dan Kahramanmaraş'a, İzmir'den Bolu'ya, Afyonkarahisar'dan Kırşehir'e kadar ülkenin dört bir yanında hizmet veren 260 kaplıca tesisinin kapısı işsiz hastaların tedavisine ücretsiz olarak açıldı.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, geçen sene 240, bu yıl başında da 254 olan anlaşmalı kaplıca sayısının 260'a çıkarıldığını duyurdu. Bakanlık; tedavi bedelinin devlet tarafından ödendiği kaplıcalarla ilgili bir duyuru yayınlayıp kaplıca listesini güncelledi.

Yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz. Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilmiş kaplıca tesislerine müracaat eden genel sağlık sigortası kapsamında bulunan kişilerin kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmektedir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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