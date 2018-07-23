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Serinlemek için gölete giren lise öğrencisi boğuldu
Elazığ'da sulama barajı göletine giren genç boğuldu.
Elazığ'da sulama barajı göletine giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tadım köyünde bulunan Tadım Sulama Barajı Göleti civarında arkadaşlarıyla piknik yapan Hüseyin Sancar (17) gölete girdi.
Bir süre sonra Sancar'ın sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçların çalışması sonucu Sancar'ın cesedi sudan çıkarıldı.
Ceset, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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