|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
KPSS puan hesabı yapılabilir mi?
Dün yapılan KPSS GY GK ve Eğitim Bilimleri testi sonrasında bir çok aday, yaptığı nete göre kaç puan alacağını merak etmektedir.
KPSS sınavı sonrasında en çok merak edilen soruların başında, KPSS puan hesabı, yani kaç nete kaç puan geleceğidir.
Ancak, net sayısına göre KPSS puan hesabı yapmak doğru bir yöntem değildir.
Zira bir testin az sayıda aday tarafından doğru cevaplanmış olması onun ağırlıklandırılmış katsayısını artırmakta, bir testin çok sayıda aday tarafından doğru cevaplanması da o sorunun ağırlıklandırılmış katsayısını azaltmaktadır.
ÖSYM kılavuzda bu konuyu, elde edilen her bir standart puanının ağırlıklandırılarak dönüştürülmesi şeklinde ifade etmekte ve kılavuzda ASP (Ağırlıklandırılmış standart puan) kavramını kullanmaktadır.
Daha önceki yıllarda da, ÖSYM yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti:
"Soruların zorluk derecesine veya adayların sınavdaki başarılarına göre
testin ortalaması ve standart sapması sınavdan sınava değişkenlik göstermektedir.
Bunun sonucu olarak aynı netler farklı puanlar oluşturabilmekte, bir önceki
sınava göre ortalamanın yükselmesi aynı netlerle puanın düşmesine neden olabilmektedir.''
GY GK Testindeki sorulara yönelik değerlendirmeler için tıklayınız.
Eğitim Bilimleri Testine yönelik değerlendirmeler için tıklayınız.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 19,944 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI