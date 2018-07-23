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KPSS puan hesabı yapılabilir mi?

Dün yapılan KPSS GY GK ve Eğitim Bilimleri testi sonrasında bir çok aday, yaptığı nete göre kaç puan alacağını merak etmektedir.
23 Temmuz 2018 20:11
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KPSS puan hesabı yapılabilir mi?

KPSS sınavı sonrasında en çok merak edilen soruların başında, KPSS puan hesabı, yani kaç nete kaç puan geleceğidir.

Ancak, net sayısına göre KPSS puan hesabı yapmak doğru bir yöntem değildir.

Zira bir testin az sayıda aday tarafından doğru cevaplanmış olması onun ağırlıklandırılmış katsayısını artırmakta, bir testin çok sayıda aday tarafından doğru cevaplanması da o sorunun ağırlıklandırılmış katsayısını azaltmaktadır.

ÖSYM kılavuzda bu konuyu, elde edilen her bir standart puanının ağırlıklandırılarak dönüştürülmesi şeklinde ifade etmekte ve kılavuzda ASP (Ağırlıklandırılmış standart puan) kavramını kullanmaktadır.

Daha önceki yıllarda da, ÖSYM yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti:

"Soruların zorluk derecesine veya adayların sınavdaki başarılarına göre testin ortalaması ve standart sapması sınavdan sınava değişkenlik göstermektedir. Bunun sonucu olarak aynı netler farklı puanlar oluşturabilmekte, bir önceki sınava göre ortalamanın yükselmesi aynı netlerle puanın düşmesine neden olabilmektedir.''
Dolaysıyla, sonuçlar açıklanmadan yapılacak "net sayısına göre puan hesabı hesaplaması" yanıltıcı olacaktır.

GY GK Testindeki sorulara yönelik değerlendirmeler için tıklayınız.

Eğitim Bilimleri Testine yönelik değerlendirmeler için tıklayınız.
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