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CHP'nin bedelli askerlik teklifi reddedildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21 günlük askerlik eğitiminin kaldırılması yönündeki önergesi reddedildi.
23 Temmuz 2018 20:15
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CHP'nin bedelli askerlik teklifi reddedildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21 günlük askerlik eğitiminin kaldırılması yönündeki önergesi reddedildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. CHP'nin Komisyona sunduğu 21 günlük askerlik eğitiminin kaldırılması yönündeki önergesi reddedildi.
İhlas Haber Ajansı
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