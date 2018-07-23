|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
CHP'nin bedelli askerlik teklifi reddedildi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21 günlük askerlik eğitiminin kaldırılması yönündeki önergesi reddedildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21 günlük askerlik eğitiminin kaldırılması yönündeki önergesi reddedildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. CHP'nin Komisyona sunduğu 21 günlük askerlik eğitiminin kaldırılması yönündeki önergesi reddedildi.
Bu haber 2,927 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI