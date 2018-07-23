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Karayolları Genel Müdürü görevden alındı
23 Temmuz tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Karayolları Genel Müdürü İsmail KARTAL görevinden alındı yerine Abdulkadir URALOGLU atandı.
23 Temmuz tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Karayolları Genel Müdürü İsmail KARTAL görevinden alındı yerine Abdulkadir URALOGLU atandı.
İşte 23 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararname:
Cumhurbaşkanlığından:
Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine
Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü ve 6 ncı maddeleri uyarınca
Karayolları Genel Müdürü İsmail KARTAL görevinden alınmış; bu suretle boşalan
Karayolları Genel Müdürlüğüne, aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve
3 üncü maddeleri uyarınca Abdulkadir URALOGLU atanmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
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