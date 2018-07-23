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Karayolları Genel Müdürü görevden alındı

23 Temmuz tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Karayolları Genel Müdürü İsmail KARTAL görevinden alındı yerine Abdulkadir URALOGLU atandı.
23 Temmuz 2018 20:19
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Karayolları Genel Müdürü görevden alındı

23 Temmuz tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Karayolları Genel Müdürü İsmail KARTAL görevinden alındı yerine Abdulkadir URALOGLU atandı.

İşte 23 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararname:

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/37

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü ve 6 ncı maddeleri uyarınca Karayolları Genel Müdürü İsmail KARTAL görevinden alınmış; bu suretle boşalan Karayolları Genel Müdürlüğüne, aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri uyarınca Abdulkadir URALOGLU atanmıştır.
23 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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