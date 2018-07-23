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3 nolu CBK'ya göre ilk kez bir Genel Müdür görevden alındı

23 Temmuz 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan CBK'ya göre ilk kez bir Genel Müdür, 3 Nolu CBK'ya göre görevden alındı
23 Temmuz 2018 20:30
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3 nolu CBK'ya göre ilk kez bir Genel Müdür görevden alındı

23 Temmuz 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan CBK'ya göre ilk kez bir Genel Müdür, Karayolları Genel Müdürü İsmail KARTAL, 3 Nolu CBK'ya göre görevden alındı

Resmi Gazetede yayımlanan kararname şu şekildedir:

"Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/37

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü ve 6 ncı maddeleri uyarınca Karayolları Genel Müdürü İsmail KARTAL görevinden alınmış; bu suretle boşalan Karayolları Genel Müdürlüğüne, aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri uyarınca Abdulkadir URALOGLU atanmıştır.
23 Temmuz 2018

Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı"

DEĞERLENDİRME

1- İlk kez CBK ile görevden alma olmuştur. Görevden alma, 3 nolu CBK'nın 4 ve 6. maddelerine dayandırılmıştır. Tıklayınız.

2- Görevden alınan Genel Müdür Kartal, 3 nolu CBK'nın 6. maddesine göre, göre değil, 703 sayılı KHK'nın Geçici 1. maddesi 4. fıkrasında yer alan "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici kadro ve pozisyonlarında bulunup 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesi hükümleri kapsamında olanlardan yukarıdaki fıkrada yer almayanlar, görevden alındıkları takdirde anılan madde hükümlerine göre işleme tabi tutulur." hükmü gereğince atanacaktır.

3- Yayımlanan bu atama kararına göre, 703 sayılı KHK'da sayılan Müsteşar, Müsteşar yardımcısı kadro unvanlarında çalışanlar ile Geçici 1. maddede unvanları sayılanların dışında kalanların, Cumhurbaşkanlığı kararıyla tek tek görevden alınması gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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