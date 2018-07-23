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Vatandaş inat etti, ev yolun ortasında kaldı

Diyarbakır'da bir vatandaşın, istediği ücrette anlaşamadığı için satmadığı iki katlı evi yolun ortasında kaldı.
23 Temmuz 2018 20:35
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Vatandaş inat etti, ev yolun ortasında kaldı

Çevre esnafı ortaya çıkan durumdan rahatsız olduklarını belirtirken, ev sahibi uzlaşma sağlanıncaya kadar evini satmayacağını söyledi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaklaşık 4 ay önce yapımına başlanan 1,5 kilometrelik yolun ortasında iki katlı bir evin kaldığı tespit edildi. Mimar ve mühendislerin uzu süre çalışmaları sonucu yol başka yöne verilemeyince iş ev sahibi ile anlaşmaya kaldı. İki şeritli yolun ortasında kalan evin sahibi ile görüşen belediye yetkilileri, ilk başlarda olumsuz yanıt aldı. Bir süre sonra evini satmaya ikna olan vatandaş bu sefer de verilen miktarı az bularak evin değerinde satılmasını istedi. Yaklaşık 5 ay süren görüşmeler sürerken, belediye çalışanları da önce yolu temizleyip ardından asfalt çalışmalarına devam etti. 5 aylık sürenin ardından iki taraf da anlaşamayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sahibinin satmadığı iki katlı ev, duble şeritli yolun tam ortasında kaldı. Yoldan geçen araçlar evin önüne bırakılan trafik levhaları ile ters şeride girmek zorunda kalırken, çevre esnafı da yolun bir türlü tamamlanmamasından şikayetçi.

Yıkımı durdurma kararı aldırdı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede yol yapımı yaklaşık bir yıl önce kamulaştırma çalışmaları başlatıldı. Yolun ortasında kalan evin sahibi Cihan Arslan, verilen bedeli az bulması nedeni ile mahkemeye başvurarak yıkımı durdurma kararı aldırdı. Bunun üzerine tekrar iletişime geçilen ev sahibi ve belediye yetkilileri, uzlaşmak için tekrar bir araya geldi. Uzlaşma sağlanamazsa belediye yetkilileri, karşı dava açarak sorunu çözmek için girişimlerine devam edecek.

Mülk sahibi Cihan Arslan ise, belediyenin kendilerine verdiği fiyatın, normal değerin çok altında olduğunu söyledi. Arslan, kamulaştırma sonrası yıkım kararını durdurduklarını, uzlaşma yöntemi ile sorunun çözülmesini beklediklerini dile getirdi.

Esnaf çaresiz bekliyor

Yol yapım çalışmalarının bir bölümü hariç tamamlandığı yolun yanında bulunan esnaf da sorunun çözülmemesinden şikayetçi. Yolun ortasında kalan evin hemen yanında market işleten esnaf, yolun yaklaşık 5 aydır tamamlanmadığını, bu nedenle şoförlerin bu yolu kullanmadığını kaydederek, işlerinin düştüğünü söyledi. Market işleten Bayram Büken, "Birkaç aydır bu yolun yapımı için çalışıyorlar. Yolun bitiminde villadan dolayı işler belirli bir arada yarım kaldı. Bütün toz duman bizim iş yerimize giriyor. En yakın zamanda bu yolun yapılmasını istiyoruz. 4-5 aydır dükkanımız iş yapmıyor, siftah yapmadan iş yerlerimizi kapatır duruma geldik. Hem bizim hem de vatandaşlar için bu sorunun bir an evvel çözülmesini istiyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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