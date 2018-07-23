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Diyanetten görevde yükselme ile vaizlik, murakıplık sınavları için duyuru

Görevde Yükselme, Vaizlik Giriş ve Murakıplık Sınavları Uygulama Duyurusu
23 Temmuz 2018 20:44
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Diyanetten görevde yükselme ile vaizlik, murakıplık sınavları için duyuru

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Başvuruları 02-16/07/2018 tarihlerinde alınan görevde yükselme sınavı ile vaizlik giriş ve murakıplık sınavlarına ilişkin sınavın yazılı aşamasını icra edecek Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezinin (ASYM) sınav uygulama duyurusu ASYM'nin (http://asym.ankara.edu.tr/) internet sitesinde yayımlanmıştır. Adayların sınavların yazılı aşamasına katılabilmeleri için söz konusu uygulama duyurusundaki usul ve esaslar çerçevesinde ve bu duyuruda belirtilen tarihlerde (28 Ağustos 2018-07 Eylül 2018) sınava başvurmaları gerekmektedir.

Görevde Yükselme Sınavı (şube müdürü, din hizmetleri uzmanı ve şef) için TIKLAYINIZ.

Vaizlik Giriş ve Murakıplık Sınavları için TIKLAYINIZ.

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü?
Memurlar.Net
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