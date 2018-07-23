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Tiflis'ten İstanbul'a giden uçağa kuş çarptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Tiflis-İstanbul seferini yapan uçağı, kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Motorunda arıza meydana gelen uçak, Trabzon'a acil iniş yaptı.
23 Temmuz 2018 20:49
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Tiflis'ten İstanbul'a giden uçağa kuş çarptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Tiflis-İstanbul seferini yapan uçağı, kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Motorunda arıza meydana gelen uçak, Trabzon'a acil iniş yaptı.

THY'nin TK-383 sayılı TC-JRV kuyruk tescilli A321 tipi uçağı, Gürcistan'ın Tiflis kentinden İstanbul'a gitmek üzere saat 18.00 sıralarında Tiflis Havalimanı'ndan havalandı. Kalkışından bir süre sonra kuş sürüsüne giren uçağın kaptan pilotu, Trabzon Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Havada birkaç tur atan uçak, Trabzon Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. İnişin ardından uçaktaki yolcular dış hatlardaki bekleme salonuna alınırken, teknik ekip uçaktaki arızayı gidermek için çalışmalara başladı.

Öte yandan, THY'nin yolcular için yeni bir uçak göndereceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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