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'OHAL komisyonu gibi bir komisyon daha kurulmalı'
OHAL Komisyonuna ilişkin bir soru üzerine, komisyona 100 binin üzerinde başvuru yapıldığına işaret eden AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, "Bunun herhalde 20 bin kadarını sonuçlandırmışlar, bunun içinde de belki cüzi bir kısmı iade kararı olarak değerlendirilmiştir. Bana sorarsanız belki bir, belki iki tane daha komisyon kurulmalı. Şu andaki çalışma sistemiyle giderse gerçekten çok uzun bir süre alacaktır."
TBMM Genel Kurulunda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Görüşmeler sırasında Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Daha önceki dönemde soruların komisyondan daha çok bakanlara yöneltildiğini anımsatan Köylü, şimdi de bakanlara yöneltilen sorular bulunduğunu, bunlara cevap veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kısa süre tartışma yaşandı. Daha sonra TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop da komisyonu alakadar etmeyen soruların yöneltilmemesini istedi.
OHAL Komisyonuna ilişkin bir soru üzerine, komisyona 100 binin üzerinde başvuru yapıldığına işaret eden Köylü, "Bunun herhalde 20 bin kadarını sonuçlandırmışlar, bunun içinde de belki cüzi bir kısmı iade kararı olarak değerlendirilmiştir. Bana sorarsanız belki bir, belki iki tane daha komisyon kurulmalı. Şu andaki çalışma sistemiyle giderse gerçekten çok uzun bir süre alacaktır. Daha kısa bir sürede bu komisyon kararlarının sonuçlanmasını ve insanların mağdur olmamasını temenni ediyorum." diye konuştu.
Soru cevap işleminin ardından, Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla 1 ila 13. maddelerini kapsayan birinci bölüm üzerindeki görüşmelere geçildi.
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