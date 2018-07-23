1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünyada doğal kaynakların tüketilme hızı artıyor

Yeryüzündeki doğal kaynakların tüketilme hızının yenilenme hızını son 40 yılda artan biçimde aştığı bildirildi.
23 Temmuz 2018 21:34
Yazdır
Dünyada doğal kaynakların tüketilme hızı artıyor

Küresel Ayakizi Ağı'nın yayımladığı rapora göre, yeryüzündeki karbon, gıda, lif, toprak ve kereste kaynaklarının yıllık tüketimi, yıllık yenilenme hızının 1,7 katına çıktı.

Raporda mevcut tüketim hızıyla dünya nüfusunun 365 günde tüketmesi gereken kaynak miktarını 212 günde tüketir hale geldiği belirtildi.

1960'ların sonunda nüfus artışı ve ortalama tüketimdeki artışla başlayan tüketim-kaynak dengesizliği, son 40 yılda giderek arttı.

Araştırmacılar, yılın tüketim miktarının yenilenebilir kaynak kapasitesini aştığı tarihi ifade eden "Dünya Aşım Günü"nün 1969-2018 arasında her yıl biraz daha geriye gittiğine dikkati çekti.

Dünya Aşım Günü 1970'te 29 Aralık'a denk geliyordu. Yani kaynak tüketimi yalnızca 2 günlük bir yenilenme eksiği ortaya çıkarıyordu. Bu tarih, 1980'de 3 Kasım'a, 1990'da 11 Ekim'e, 2000'de 23 Eylül'e ve 2010'da ise 8 Ağustos'a geriledi.

Araştırmacılar, mevcut tüketim hızıyla 2018'de Dünya Aşım Günü'nün 1 Ağustos'a denk geldiğini hesapladı.

Tüketim-kaynak dengesizliğinin gezegeni bir felakete sürüklemekte olduğuna işaret eden Küresel Ayakizi Ağı'nın başkanı ve kurucusu Mathis Wackernagel, "Gezegenimize karşı borçlanıyoruz. Günümüz ekonomisini yürütmek için gezegenimizin geleceğinden borç alıyoruz. Bu ancak bir yere kadar böyle devam edebilir. Ülkeler, şirketler ve hane halkları giderek içinden çıkamayacakları bir borca batıyorlar." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 593 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tartıştığı hasta bakıcının kolunu ısırdı
23 Temmuz 2018 23:40		 İşten çıkarılan 9 şoför, işini geri istiyor
23 Temmuz 2018 23:34
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
23 Temmuz 2018 23:10		 Sağlıkçılar yaralı çocukları kurtarmak için canını dişine taktı
23 Temmuz 2018 22:48
Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısı
23 Temmuz 2018 22:18		 Antibiyotik sonrası yaşamını yitiren sürücü toprağa verildi
23 Temmuz 2018 22:06
Bedelli askerlik yapabilmek için motosikletini satışa çıkardı
23 Temmuz 2018 22:00		 İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
23 Temmuz 2018 21:39
Hacı adaylarının 'bekleme süresi' son bulacak
23 Temmuz 2018 21:04		 Tiflis'ten İstanbul'a giden uçağa kuş çarptı
23 Temmuz 2018 20:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sana hakkımı helal etmiyorum MEB!
İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu
Gölgeliği olmayan adamız: Gökçeada
24 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Çok sayıda aday, DGS'de 0,5 ham puana takılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bedelli askerlik 1
tek başına sinemaya gitmek 3
yeğen 2
trump'ın iran'ı tehdit etmesi 2
Vandallık 1
sevilen koku 3
skip ad 1
atatürk'e hakaret eden kadın 4
Göbegi acik giyinmek 2
hayal etmek 3
SON İLANLAR
Kayseri Polisevi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Deniz Kuvvetleri Kom. Muvazzaf Subay Alım İlanı
Yozgat Sorgun SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam