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Bilgisayar ve telefonlar için kripto para uyarısı

Siber güvenlik uzmanı Başaran, zararlı yazılımlarla bilgisayar ve cep telefonlarında kullanıcının haberi olmadan kripto para madenciliği yapılabileceği uyarısında bulundu.
23 Temmuz 2018 21:44
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Bilgisayar ve telefonlar için kripto para uyarısı

Siber güvenlik uzmanı Alper Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilgi teknolojisi kaynaklarının istismar edildiği saldırılara, son aylarda "kripto para madenciliği"nin de eklendiğini belirtti.

İnternet bant genişliği ve DNS sunucularının, başka hedeflere yönelik hizmet dışı bırakma (DoS/DDoS) saldırılarında kullanılabildiğine dikkati çeken Başaran, şöyle devam etti:

"Son aylarda karşılaştığımız bazı olaylarda ise siber suçluların, kuruluşlara ait işlemci gücünü kripto para madenciliğinde kullandıklarını görüyoruz. Kamu ve özel sektörde son 6 ayda 10'dan fazla olaya bizzat şahit oldum. Suçlu veya zararlı yazılım, ele geçirdiği bir sistem üzerine kripto para madenciliği yapmak için kullanılan bir yazılım yükleyip, sistemin işlemci kaynaklarını bu amaçla sömürmektedir. Bunu yaparken dosyaları bozmadığı, veri ifşa etmediği için de tespit etmek oldukça zor oluyor. Olaylardan birinde kripto para madenciliği yapan yazılım, sadece kuruluş içerisinde kullanılan bir uygulama sunucusuna bulaşmıştı ve durum kullanıcıların 'sistem yavaşladı' şikayetleri üzerine ortaya çıkmıştı."

Başaran, bu tür olaylarda saldırı zincirinin oldukça basit bir şekilde kurgulandığına dikkati çekerek, "Siber suçlu veya zararlı yazılım, internete açık bir sunucu üzerindeki açıktan faydalanarak sunucuyu ele geçiriyor ve buraya kripto para madenciliği yapan bir yazılım yüklüyor. Çalışmaya başlayan yazılım, üzerinde kurulduğu sistemin işlemcisinin önemli bir kısmını sömürmeye başlıyor." dedi.

Bunun biraz farklı bir versiyonunun şubat ayında gündeme geldiğini ve kurbanın tarayıcısının kripto para madenciliği için kullanıldığının tespit edildiğini vurgulayan Başaran, dizi izlemek için girilen bir sitenin, bilgisayarın kaynaklarını "Monero" veya benzeri bir kripto para biriminin madenciliğini yapmak için kullanabileceğini kaydetti.

Cep telefonları da tehlikede

Başaran, bunu yapabilecek internet sitelerinin nerede karşınıza çıkacağının belli olmadığını dile getirerek, yazılım aramak için kullanılan sitelerden, otomobil üreticilerinin sitelerine kadar geniş bir yelpazede bu tür olayların görülebildiğini anlattı.

"Bir Japon otomobil üreticisinin, elbette sizin bilgisayarınızın üreteceği kripto paraya ihtiyacı yoktur" diyen Başaran, "Bu olayların önemli bir kısmında, saldırganların siteye bu işi yapacak zararlı kod parçacığını eklediği görülmektedir. Sadece bilgisayarınız değil, cep telefonunuz da kripto para madenciliği için sizden habersiz biçimde kullanılabilir. Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru 5 milyondan fazla indirilmiş birkaç Android uygulamasında da benzer davranışlar gözlemlenmişti. Kurumsal veya bireysel fark etmeksizin hepimizi hedef olarak gören bu saldırganları tehdit olarak görüp gerekli tedbirlerin alınması çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde de bulunan Başaran, şu bilgileri verdi:

"İnternete açık sistemlerinizde bulunan kritik açıklar veya basit parola kullanımı gibi açıklar, bu suçlu türünün başlıca saldırı vektörüdür. Bu nedenle internete açık sistemlerinizde düzenli olarak zafiyet taraması yapmak ve zayıf parola kullanımı veya basit kurulum hatalarından kaçınmak oldukça önemlidir. Zararlı yazılım, web sayfanızın olduğu sunucuya bulaşsa bile, bir değişiklik yapmayacağı için fark etmeniz zaman alabilir. Bu nedenle sistemlerinizin işlemci tüketimini takip edin. Sistemlerinizin genel durumunu izlemek için kullandığınız merkezi bir sistem varsa sunucularınızın CPU kullanımını takip etmenizde fayda var. Chrome veya adını duymadığınız bir 'exe' dosya uzantısı işlemcinin yüzde 70'ini kullanıyorsa bilgisayarınızda kripto para madenciliği yapılıyor olabilir. Mobil cihazınızın markasına veya modeline bağlı olarak hangi uygulamanın, bataryanın ne kadarını tükettiğini görebilirsiniz. Çok aktif kullanmadığınız bir uygulamanın son 24 saatte bataryanızın önemli bir kısmını kullandığını görürseniz, bu telefonunuz üzerinde madencilik işleminin devam ettiğinin göstergesi olabilir."

Anadolu Ajansı
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