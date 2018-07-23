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Akşener'in evinin önünde nöbet tutuyorlar

İYİ Parti Genel Başkanın Meral Akşener'in seçimli olağanüstü kurultaya gitme kararı alması ve aday olmayacağını açıklaması üzerine, il başkanları, İstanbul'daki evinin önünde nöbete başladı.
23 Temmuz 2018 21:49
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Akşener'in evinin önünde nöbet tutuyorlar

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapılacak olan kurultayda yeniden aday olmasını istediklerini söyledi.

Akşener'in İstanbul Üsküdar'daki evinin önünde nöbete başlayan 81 il başkanı arasında yer alan Koray Ükünç, ikna etmek için uğraşacaklarını belirtti.

Meral Akşener'in kurultayda yeniden genel başkan adayı olması için tüm çabayı sergileyeceklerini ifade eden Ükünç, tüm il başkanlarının firesiz olarak destek verdiğini belirtti.
Doğan Haber Ajansı
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