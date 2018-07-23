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Kırıkkale'deki düğünde silahla ateş açanlara operasyon

Adliyeye sevk edilen 13 kişinden 2'si tutuklandı
23 Temmuz 2018 21:54
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Kırıkkale'deki düğünde silahla ateş açanlara operasyon

Kırıkkale'de düğünde silahla ateş açanlara yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 kişiden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Sanayi Mahallesi 1281 Sokak'ta bir düğünde havaya silahla ateş açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan H.Ç, T.Ç, C.Ç, C.G, E.Z, T.Ç, M.Z, İ.M, G.Z, A.D, S.Ç, M.D. ile H.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan T.Ç. ve S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 20 Temmuz'da düğünde silahla ateş açanlara yönelik operasyon düzenlemiş, 13 kişi gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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