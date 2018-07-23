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Adalet Bakanlığı'ndan taşra personeli için tayin duyurusu

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevli yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför, benzeri unvanları kapsayan tayin duyurusunu yayımladı
23 Temmuz 2018 22:23
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Adalet Bakanlığı'ndan taşra personeli için tayin duyurusu

ADALET BAKANLIĞINDAN

Bakanlığımız taşra teşkilatında görevli yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) nakil işlemine ilişkin başvurular 23/07/2018 Pazartesi günü başlayıp 30/07/2018 Pazartesi günü sona erecektir.

Hizmet süresinin her yılı, Ek-2 deki Bölgelere İlişkin Puan Tablosundaki puanlar esas alınmak suretiyle sistem tarafından otomatik hesaplanacağından, her bir personelimizin başvuru tarihleri arasında UYAP sisteminde yer alan kendisine ait birim bilgilerini, bu birimlerdeki başlayış ve ayrılış tarihlerini kontrol etmesi, bu bilgilerde hata bulunması halinde ilgili komisyona başvurarak düzelttirmesi ve ardından başvuru yapması gerekmektedir.

İsteğe bağlı nakil çalışmasına ilişkin ilke kararları, bölgelere ilişkin puan tablosu, tüm adliyelerin puanlarını gösterir tablo ve başvuru kılavuzu ektedir.

Ek-1-Personel İsteğe Bağlı Nakil Çalışmasına İlişkin Genel İlke ve Esaslar

Ek-2-Bölgelere İlişkin Puan Tablosu

Ek-3-Tüm Adliyelerin Puanlarını Gösterir Tablo

Ek-4-Başvuru Kılavuzu
Memurlar.Net
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