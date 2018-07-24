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İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu
Ankara İdare Mahkemesi, idari kararla ihraç edilen morbeyin mağdurunun açtığı davada Merkez Bankasını haklı buldu
Bylock kullandığı gerekçesiyle idari kararla ihraç edilen ancak daha sonra morbeyin uygulaması kapsamında ismi Bylock listesinden çıkarılan Cem Sarıbay'ın açtığı davada, 3 üyeli İdare mahkemesi oyçokluğuyla talebin reddine karar verdi.
Karara katılmayan bir hakim ise dava açanın mahkemeye verdiği dilekçeyle Morbeyin mağduru olduğunun, bu durumun yeterince araştırılmadığını dolaysıyla talebin reddi yönündeki mahkeme kararına katılmadığını belirtti
Diğer taraftan aynı telefon hattı nedeniyle öğretmenlik görevinden ihraç edilen Sarıbay'ın kardeşi, morbeyin listesi sonrasında daha sonra KHK ile görevine iade edilmişti.
Daha önce Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen Cem Sarıbay, karara karşı, bölge idare mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvuracak.
İŞTE MAHKEME KARARI
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