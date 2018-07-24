1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu

Ankara İdare Mahkemesi, idari kararla ihraç edilen morbeyin mağdurunun açtığı davada Merkez Bankasını haklı buldu
24 Temmuz 2018 00:05
Yazdır
İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu

Bylock kullandığı gerekçesiyle idari kararla ihraç edilen ancak daha sonra morbeyin uygulaması kapsamında ismi Bylock listesinden çıkarılan Cem Sarıbay'ın açtığı davada, 3 üyeli İdare mahkemesi oyçokluğuyla talebin reddine karar verdi.

Karara katılmayan bir hakim ise dava açanın mahkemeye verdiği dilekçeyle Morbeyin mağduru olduğunun, bu durumun yeterince araştırılmadığını dolaysıyla talebin reddi yönündeki mahkeme kararına katılmadığını belirtti

Diğer taraftan aynı telefon hattı nedeniyle öğretmenlik görevinden ihraç edilen Sarıbay'ın kardeşi, morbeyin listesi sonrasında daha sonra KHK ile görevine iade edilmişti.

Daha önce Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen Cem Sarıbay, karara karşı, bölge idare mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvuracak.

İŞTE MAHKEME KARARI
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 7,621 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Facebook'tan yapılan paylaşıma disiplin cezasına iptal kararı
04 Temmuz 2018 00:05		 Görevli olmasına rağmen bayram tatilinde göreve gelmeyen memura verilen disiplin cezasına iptal kararı
12 Haziran 2018 10:04
Daire Başkanları, önceki bir görevi esnasındaki fiilleri gerekçe gösterilerek görevinden alınabilir mi?
19 Nisan 2018 14:04		 Disiplin soruşturması kapsamında gönderilen savunma davetiyesi neleri içermelidir?
16 Nisan 2018 00:03
Takipsizlik kararına rağmen, Genel Müdür yardımcısı görevine dönemedi
10 Nisan 2018 11:44		 Basına bilgi verdiği iddiasıyla verilen cezaya iptal kararı
05 Nisan 2018 20:20
İlçe milli eğitim müdürünün yetkisiz imza atmadığı mahkemece onaylandı
15 Mart 2018 00:04		 Akıl sağlığından şüphe edilen bir öğretmenle ilgili nasıl işlem tesis edilmeli?
19 Şubat 2018 10:35
Danıştay: Başbakan'a hakaret için memurluktan çıkarılma cezası verilmesi ağır bir ceza
28 Ocak 2018 16:52		 Soma maden kazasını protesto için derse girmeyen öğretmene disiplin cezası verilir mi?
11 Ocak 2018 10:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sana hakkımı helal etmiyorum MEB!
İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu
Çok sayıda aday, DGS'de 0,5 ham puana takılacak
Gölgeliği olmayan adamız: Gökçeada
24 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Hendek'te traktör kazası : 1 ölü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
flört 2
portakalcicegi2017 9
senli benli olmak 1
ayvalık 1
Sadakat 3
kadına saygısı olmayan adam! 2
Barnum etkisi 1
Vandallık 1
şiddet iyi yönde kullanılabilir 5
tek başına sinemaya gitmek 3
SON İLANLAR
Kayseri Polisevi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Deniz Kuvvetleri Kom. Muvazzaf Subay Alım İlanı
Yozgat Sorgun SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam