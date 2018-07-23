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CHP, Enis Berberoğlu için eylem hazırlığında

CHP, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu için eylem hazırlığında. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu, eylemin biçimini tartıştı. Açlık grevi seçeneği de masada
23 Temmuz 2018 22:38
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CHP, Enis Berberoğlu için eylem hazırlığında

CHP'nin, bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK), tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun durumu da gündeme geldi.

Berberoğlu, "Dokunulmazlık nedeniyle davanın durdurulması" talebinin Yargıtay tarafından reddedilmesi üzerine "kimseyle görüşmeme" kararı almıştı.

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre CHP, Berberoğlu'na destek için yeni bir eylem hazırlığında. MYK'da, Kılıçdaroğlu'nun geçen yıl yaptığı "Adalet Yürüyüşü"ne benzer, ses getirecek eylem yöntemleri tartışıldı.

CHP lideri önerileri dinledi. Bazı MYK üyeleri, oturma eylemi önerdi. İmza kampanyası önerisi ise güçlü bir yöntem olmayacağı gerekçesiyle reddedildi. Ses getirecek bir eylem arayışı kapsamında açlık grevi seçeneği de konuşuldu.

Ancak eylem için Yargıtay 17'nci Ceza Dairesi'nin nihai kararının beklenmesi kararlaştırıldı.
Habertürk
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