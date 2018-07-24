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Sana hakkımı helal etmiyorum MEB!
Sözlü sınavdan 60 altı puan verilerek elenen bir aday, MEB'e hakkını helal etmediğini belirtti.
Whatsapp hattımıza gelen bir mesajı MEB yetkililerinin dikkatine sunuyoruz.
Sevgili memurlar.net;
Sözleşmeli öğretmenlik mülakatından baraj altı puan verilen öğretmenlerin önemli bir kısmı kontenjan dahilinde olması sebebiyle atanacağı düşüncesiyle KPSS'ye başvuruda bile bulunmadı.
Sonuç itibariyle 2 senemiz boşa gitti.
Maddi kayıp bir yana manevi çöküş daha fena...
Bugün kardeşi tutuklu insanlar Bakan olabiliyorken, biz ailemizde ihraç, açıkta olma yada zamanın birinde kurumlarda 1 ay bile çalışmış olmaktan dolayı tercih dahi yapamıyoruz.
Ayrıca, https://www.memurlar.net/haber/762097 adresindeki haberinizde de yer aldığı üzere, Devlet düzgün kayıt tutmadığı için başvuru yapamayanlar da oldu.
Bugün atama tercih sonuçları açıklanacak.
Siz memurlar.net olarak üzerinize düşeni yaptınız. Bu konuda bizden desteğinizi esirgemediniz.
Ancak, sorunu çözmeyen MEB yetkililerinden ilahi mahşerde davacıyım, hakkımı onlara helal etmiyorum.
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