MEB, memur personelin tayinlerini hala açıklamadı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen dışındaki personel için il dışı tayin başvurularını 27 Haziran ila 6 Temmuz 2018 tarihlerinde aldı.

Bakanlık, 21 Temmuz 2018 tarihinde sonuçları açıklayacağı bildirmesine rağmen bu kadar basit bir işlem 24 Temmuz olmasına rağmen hala açıklanamamıştır.

23 Temmuzda sözleşmeli öğretmenlik sonuçlarını açıklayacağını duyuran MEB 1 gün sonraya ertelediği sonuç ilanı hakkında bilgilendirme yapmasına rağmen üzerinden 3 gün geçmesine rağmen herhangi bir açıklama yapmamaktadır.

Nakil işlemlerine başvuran Bakanlık personeli memurlar, "MEB Sadece Öğretmen bakanlığı mıdır?" diye sormaktadır.