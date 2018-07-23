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13 gündür kayıp Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ta 13 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın annesi Dilek Atış ile babası Burhan Atış, Turhal Adliyesinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
23 Temmuz 2018 22:52
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13 gündür kayıp Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ile baba Burhan Atış tutuklandı.

Küçük kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Turhal Adliyesine sevk edilen anne Dilek ile baba Burhan Atış, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Atış, çifti çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yenisu köyünün yaylasında, babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen küçük Evrim'in bulunması için yürütülen arama çalışmaları devam ederken küçük kızın anne ve babası ile amcası Niyazi Atış gözaltına alınmış, amca Atış dün savcının talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Kayıp çocuğun anne ve babası ise sağlık kontrollerinin ardından elleri kelepçeli olarak Turhal Adliyesine sevk edilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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