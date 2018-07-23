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18'i tutuklu 54 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında 17,5 yıla kadar hapis cezası istenen 18'i tutuklu 54 sanığın yargılanmasına başlandı
23 Temmuz 2018 22:58
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18'i tutuklu 54 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve zincirleme suç halinde terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası istenen 18'i tutuklu 54 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Sadettin Yaman, Süleyman Sayrav, Mevlüt Ceyran, Hüseyin Üleç, Zübeyde Küçüker, Sibel Uyansız, Furkan Karaaslan, Binali Doğan, Selahattin Yenigün, Halil İbrahim Bozan, Nadiye Acer, Umut Er, Hüseyin Bilgiç, Dicle Akdeniz, Abdülmütelip Kaçar, Songül Bozkurt, Lokman Baran, Alaattin Yaman ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından söz hakkı alan sanık avukatları yargılamanın kolaylaştırılması açısından savunmaların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) kayıt altına alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de sanık avukatlarının bu talebini müzakere ederek usul ekonomisi açısından kabul etti.

Söz hakkı verilen sanık Dicle Akdeniz, Çukurova Üniversitesinde öğrenci olduğunu ve yüksek lisans yapmak için Dicle Üniversitesine yatay geçiş yaptığını söyledi.

Öğrenim hayatı boyunca örgütsel eylem ve toplantılara katılmadığını belirten sanık Akdeniz, şöyle devam etti:

"8 aydır cezaevinde bulunmaktayım. İddianamede benim Suruç'a gittiğim belirtilmiş. Ben Suruç'a gitmedim. Tanık beyanları çelişkilidir. Terör örgütü üyesi değilim. Üniversitede farklı sosyal toplulukların üyesiyim. HDP'nin seçim çalışmalarına katıldım. Fakat benim bir dernek ya da sendika üyeliğim yoktur. Ben terör örgütünün milis işbirlikçisi değilim. İllegal hiçbir çalışmaya, eyleme katılmadım. Eğitimime devam etmek istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Sanık Abdülmütelip Kaçar ise iddianamedeki suça konu olan tarih aralığında Adana dışında çalıştığını ve terör örgütü PKK ile herhangi bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

Seçim sürecinde yalnızca HDP'nin yürüttüğü siyasi çalışmalara katıldığını bildiren sanık Kaçar, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Terör örgütüyle bir alakam yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklarda suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini istedi.

Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı ise kuvvetli suç şüphesi nazara alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyelerini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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