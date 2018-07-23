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Rize'de cinsel taciz iddiası

Kentte 11 yaşındaki çocuğa ve bazı kişilere daha cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile aranan zanlı yakalandı
23 Temmuz 2018 23:04
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Rize'de cinsel taciz iddiası

Rize'de 11 yaşındaki çocuğa ve bazı kişilere daha cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye, 155 polis ihbar hattını arayan kişi, Deniz ve Kuyumcular caddesinde bir kişinin rastgele kadınları taciz ettiği ihbarında bulundu. İhbarı yapan kişi, tacizde bulunan şahsı takip ettiğini de bildirdi.

Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine başlattığı çalışmada, vatandaşları rahatsız ettiği hem MOBESE kayıtlarında hem de çekilen görüntülerde tespit edilen 68 yaşındaki A.K'yı bir alışveriş merkezinde yakaladı.

Alışveriş merkezinde bulunan bir kadın, şahıstan 11 yaşındaki kızına tacizde bulunduğu iddiası ile şikayetçi oldu.

Alışveriş merkezindeki kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, şahsın çocuğa da tacizde bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan A.K'nın bir kamu kurumundan emekli olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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