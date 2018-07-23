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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İl genelinde etkili olacak yağış dolayısıyla, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi
23 Temmuz 2018 23:10
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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul genelinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmeler ve Meteoroloji radar verilerine göre İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olmasının beklendiği açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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