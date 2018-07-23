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Ablasının 15 yıl önce intihar ettiği yere gitti, sır oldu

Bodrum'a tatile gelen Ayfer Can'dan (42), 8 gündür haber alınamıyor. Oğuzhan Yarbaşı, "Annem psikolojik nedenlerden dolayı ilaç tedavisi görüyor. İlaçlarını almadığı için sağlık riski bulunuyor. Görenlerin haber vermelerini insanlık namına rica ediyorum" dedi.
23 Temmuz 2018 23:22
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Ablasının 15 yıl önce intihar ettiği yere gitti, sır oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinden Bodrum'da yaşayan oğlu Oğuzhan Yarbaşı'nın yanına tatiline gelen Ayfer Can, geçen 15 Temmuz'da ortadan kayboldu. Bodrum Belediyesi'nde çalışan oğlu Oğuzhan Yarbaşı'nın uyuduğu sırada evden çıkan Can'a, aradan geçen 8 güne rağmen ulaşılamadı. Annesinin evde olmadığını fark eden Oğuzhan Yarbaşı'nın ihbarıyla, kaybolduğu günden sonra arama kurtarma çalışması da yapıldı.

ABLASI 15 YIL ÖNCE İNTİHAR ETMİŞ

Çok yönlü soruşturma başlatan polis ekipleri, Ayfer Can'ın ablası Fatma Can'ın, 15 yıl önce, Bodrum'da intihar ettiği bilgisine ulaştı. Polis her ihtimali değerlendirirken, psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Ayfer Can, ablasının intihar ettiği Kumbahçe Mahallesi'nin Manastır bölgesindeki ormanlık alanda da arandı. Yaklaşık 10 hektarlık alandaki arama tarama faaliyetine 4 polis memuru, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Şubesi'nden 8 gönüllü, Ayfer Can'ın eski eşi Şinasi Yarbaşı katıldı. Ancak Ayfer Can'ın izine rastlanamadı. Bunun üzerine arazideki arama çalışmaları durduruldu.

İLAÇ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Kayıp kadının oğlu Oğuzhan Yarbaşı, annesinin bulunabilmesi için seferber olduklarını belirterek, "Annem psikolojik nedenlerden dolayı ilaç tedavisi görüyor. İlaçlarını almadığı için sağlık riski bulunuyor. Görenlerin mutlaka emniyet güçlerine haber vermelerini insanlık namına rica ediyorum" dedi.

ŞÜPHELİ BÖLGELER ARANDI

AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, "Arazide şüphelenilen bölgeleri aradık. Herhangi bir bulguya rastlamadık. Arazideki aramamızı yeni bir bulgu gelene kadar durdurduk. İhtiyaç duyulursa tekrar çıkarız. Bu tür kayıp vakalarında şahısların dışarıdan bakıldığında rahatsız oldukları ve kayıp oldukları maalesef anlaşılamaz. Fotoğrafı da bulunan Ayfer Can'ı, esnafımızın, taksi ve minibüs şoförlerimizin ve tüm halkımızın duyarlı davranıp, yetkililere haber vermeleri son derece önemli. Dileğimiz, kendisine en kısa zamanda ulaşılmasıdır" diye konuştu.
Doğan Haber Ajansı
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