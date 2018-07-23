1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Minareli köprüye ziyaretçi akını

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, projesi Belediye Başkanı Baki Tezcan tarafından çizilen, yapımını belediye işçilerinin üstlendiği 4 minareli asma köprü ziyaretçi akınına uğruyor. Müteahhitlerin yapımı için 5 milyon TL istediği Andırın ilçesindeki asma köprü, asıl mesleği kerestecilik olan Belediye Başkanı Baki Tezcan tarafından projesi çizilip, belediye işçileri tarafından da yapılınca 300 bin TL'ye mal oldu.
23 Temmuz 2018 23:28
Yazdır
Minareli köprüye ziyaretçi akını

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, projesi Belediye Başkanı Baki Tezcan tarafından çizilen, yapımını belediye işçilerinin üstlendiği 4 minareli asma köprü ziyaretçi akınına uğruyor. Müteahhitlerin yapımı için 5 milyon TL istediği Andırın ilçesindeki asma köprü, asıl mesleği kerestecilik olan Belediye Başkanı Baki Tezcan tarafından projesi çizilip, belediye işçileri tarafından da yapılınca 300 bin TL'ye mal oldu.

3 yıl önce Andırın şehir merkezi girişinde Tufanpaşa Mahallesi ile Yeni Mahalleyi birbirine bağlayan asma köprü hizmete girip yoğun ilgi görünce, bu köprüden daha büyük, daha uzun ve daha yüksek ikinci bir asma köprü yapımına karar verildi. Başkan Baki Tezcan tarafından maliyet araştırılması yapılan köprü için mühendisler ve müteahhit firmalar 5 milyon TL maliyet çıkardılar. Ancak daha önceki mesleği kerestecilik olan Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan köprünün projesini çizdi, belediye işçileri de yaptı.

Köprünün maliyetinin yaklaşık 300 bin TL olduğunu söyleyen Başkan Tezcan, "Köprümüz 6 ayda tamamlandı. Kereste için 30 ton dut ağacı kullandık. 20 ton da demir kullandık. Köprünün yerden yüksekliği 100 metre. Genişliği 2.5 metre. Üzerinden araba dahi geçebilir. O kadar dayanıklı bir köprü. İlçemiz için gerçekten bir cazibe yeri oldu. Her yerden köprüyü ziyarete geliyorlar, yine köprünün bir ayağına ilçemizin sembollerinden olan kalelerimizin benzeri kale yaptık" dedi.

Andırın'daki asma köprüyü ziyaret için çevre il ve ilçelerden ziyarete geliniyor. Köprüden geçenlerin bazıları 'helikopterden yukarıya bakmak gibi' diye tarif ederken, bazıları da köprüden geçemeden dönüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,837 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Devriye bekçilerinin dikkati yangının büyümesini önledi
23 Temmuz 2018 22:28		 Dipsiz Göl Şelalesi'nde ziyaretçi yoğunluğu
23 Temmuz 2018 21:29
Tarihi cezaevi tatilcilerin uğrak noktası oldu
23 Temmuz 2018 21:14		 Vatandaş inat etti, ev yolun ortasında kaldı
23 Temmuz 2018 20:35
Belediye Başkanı açıkladı: Bu fotoğraf değişiyor
23 Temmuz 2018 19:51		 Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
22 Temmuz 2018 23:05
İlçelerde açık hava sinema geceleri başlıyor
22 Temmuz 2018 20:24		 Niğde'de patates ekimi azaldı
22 Temmuz 2018 18:42
Kuşadası'nda hafta sonu yoğunluğu
22 Temmuz 2018 14:58		 Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
22 Temmuz 2018 14:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sana hakkımı helal etmiyorum MEB!
İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu
Çok sayıda aday, DGS'de 0,5 ham puana takılacak
Gölgeliği olmayan adamız: Gökçeada
24 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Hendek'te traktör kazası : 1 ölü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
flört 2
portakalcicegi2017 9
senli benli olmak 1
ayvalık 1
Sadakat 3
kadına saygısı olmayan adam! 2
Barnum etkisi 1
Vandallık 1
şiddet iyi yönde kullanılabilir 5
tek başına sinemaya gitmek 3
SON İLANLAR
Kayseri Polisevi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Deniz Kuvvetleri Kom. Muvazzaf Subay Alım İlanı
Yozgat Sorgun SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam