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İşten çıkarılan 9 şoför, işini geri istiyor

AYDIN Büyükşehir Belediyesi şirketi İmar A.Ş.'deki halk otobüslerinde şoförlük yapan 1'i kadın 9 personel iki hafta önce işten çıkarıldı.
23 Temmuz 2018 23:34
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İşten çıkarılan 9 şoför, işini geri istiyor

AYDIN Büyükşehir Belediyesi şirketi İmar A.Ş.'deki halk otobüslerinde şoförlük yapan 1'i kadın 9 personel iki hafta önce işten çıkarıldı. Belediye İş Sendikası yerine Sosyal-İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia eden ve 15 gündür oturma eylemi yapan işçiler, işlerini geri istiyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş.'de otobüs şoförü olarak çalışan 1'i kadın 9 şoför, bir süre önce işten çıkarıldı. Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası yerine DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia eden ve İstasyon Meydanı'nda 15 gündür oturma eylemini yapan işçiler, işlerini geri istediklerini, sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. CHP'den İzmir milletvekili seçilen, DİSK eski Genel Başkanı Kani Beko ve Sosyal- İş Sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk de bugün işçileri ziyaret ederek bir süre görüştü.

Aynı zamanda işten çıkarılan işçilerden biri olan ve bağlı oldukları Sosyal-İş Sendikası İzmir Şubesi'nin Örgütlenme Uzmanı Gökhan Mangal, "İşimize geri dönmek için ve sendikal hakkımızın kabul edilmesi için oturma eylemine başladık. 15 günden beri oturma eylemindeyiz. Gerekirse Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne kadar da gitmeyi düşünüyoruz" dedi.

İşten çıkarılanlardan Okan Aslan ise, amacın, istedikleri sendikaya üyeliklerini engellemek olduğunu öne sürdü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ise, "Bugüne kadar kurallara uymayan her şoför işten çıkartıldı. Bugün de çıkartıldı. Yarın da uymayan olursa, yine çıkartırım. Hız yapmayacak, cep telefonu ile görüşmeyecek, elektronik aksamlarla oynamayacaklar. Hız kilometresiyle oynuyorlar, biz bunların hepsini kameralardan tespit ediyoruz. Eş ve dostlarını otobüslere bedavaya kimse bindiremez. Bunları görmememiz için ise kameraların yönlerini değiştiriyorlar. Zannediyorlar ki, görüntüleri izlemiyoruz. Otobüsleri halkın hizmetine sunduğumuz günden beri trafik kurallarına çok dikkat ediyoruz. Tüm şoförlerimize bunlar tek tek yazılı olarak tebliğ edildi. Bu kişiler sendikal faaliyetlerden değil, bu saydığım nedenlerden dolayı işten çıkartılmıştır" dedi.
Doğan Haber Ajansı
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