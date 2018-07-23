Tartıştığı hasta bakıcının kolunu ısırdı

Manavgat'ın Eskihisar Mahallesi'ndeki giriş katında özel bir diyaliz merkezinin bulunduğu binanın üst katında oturan ve bir firmada müdür yardımcısı olarak çalışan Onur Ulaş ile eşi Gulcekhra Ulaş, geçen cuma sabahı apartmanın merdivenlerini yıkadı. Bu sırada diyaliz merkezinin sorumlu hekimi G.K. adlı kadın, Onur Ulaş'ın Ahıska Türkü olan eşi Gulcekhra Ulaş'a, merdivenleri yıkadığı için iş yerlerine su aktığını söyledi. Onur Ulaş da merdivenlerin çok kirli olduğunu, temizlemeleri gerektiğini, diyaliz merkezinde yaşanan sorunun muhatabının ise mülk sahibi olduğunu söyledi.

Kolunda 4 santim yırtık

Onur Ulaş doktorla konuşurken, diyaliz merkezinden çıkan hasta bakıcı N.E. de tartışmaya katıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur Ulaş ile N.E. arasında itiş kakış yaşandı. Bu sırada iddiaya göre N.E., Onur Ulaş'ın sol kolunu ısırdı. Kolunun pazı bölümünde 4 santimlik yırtık oluşan Onur Ulaş polise haber verdi. N.E. olay yerinden kaçarken, gelen polis ekipleri Onur Ulaş ve merkezin sorumlu hekimi G.K.'nin ifadesine başvurdu. Merkezin güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Hastaneye götürülen Onur Ulaş'a ise müdahalede bulunuldu.

'3- 5 saniye kolumu ısırdı'

Doktorla konuşurken diyaliz merkezinden çıkan hastabakıcı N.E.'nin de tartışmaya katıldığını anlatan Onur Ulaş, "Hasta bakıcı bana 'Sen ne diyorsun? Bu kadın doktor, ne biçim konuşuyorsun?' gibi sözler söyledi. Bende 'Sen ne diyorsun? Seninle muhatap değilim' dedim. Aşağı merdivene kadar indi, o inince ben de onun üzerine gittim. O da benim üzerime geldi, beni çekti. Aramızda itişme başladı. Daha sonra sol koluma ağzını dayayıp ısırdı. Ensesinden tutup ittirmeye çalıştım, o ara yaklaşık 3- 5 saniye kolumu ısırdı. Acı içinde bağırınca kadın doktorla birlikte içeri kaçtılar" dedi.

'3 gündür uyuyamıyorum'

Hemen polisi arayıp yardım istediğini kaydeden Onur Ulaş, polisin tutanak tuttuğunu, bu sırada gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü aktardı. Acil servisten giriş yaptıkları için doktorun kendisine sadece 3 günlük rapor verebildiğini anlatan Onur Ulaş, "Kolumu görüyorsunuz. Bugün yine hastaneye gideceğim. Bu olay nedeniyle diyaliz merkezinde çalışan 3 kişiden şikayetçi oldum; muhasebeci, N.E. ve kadın doktor. N.E.'nin ısırması sonucu şu anda kolum bu şekilde. 3 günlük iş göremez raporu aldım. 3 gündür uyuyamıyorum. İş yerime gidemiyorum. Hem maddi hem manevi sıkıntılarım var" diye konuştu.

Soruşturma başlatıldı

Onur Ulaş, hem diyaliz merkezine hem de N.E.'ye ceza davasının yanında maddi ve manevi tazminat davası açacağını belirtti. Onur Ulaş'ın başvurusu üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı N.E. hakkında soruşturma başlattı. Onur Ulaş'ın yeniden hastaneye gittiği ve kendisine 7 günlük daha iş göremezlik raporu verildiği belirtildi. Diyaliz merkezinin sorumlu hekimi G.K. olayla ilgili açıklama yapmak istemediğini belirtti.