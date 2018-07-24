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Dışişleri Bakanlığından Nijerya'daki terör saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da dün ve bugün meydana gelen terör saldırılarını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Yobe eyaletinde ve bugün Borno eyaletinde birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırıları kınanarak, "Derin üzüntü ve infial yaratan bu saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Nijerya hükümeti ile Nijerya halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bugün Boko Haram örgütünün camiye düzenlendiği bombalı saldırıda 8 kişi ölmüş, 7 kişi de ağır yaralanmıştı. Yobe eyaletine bağlı Tarmuwa bölgesinde de dün askeri güçler ile Boko Haram terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada çok sayıda Nijerya askeri yaşamını yitirmişti.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.
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