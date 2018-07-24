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'3 Hava limanının yıllık kira bedeli 45 milyon Euro'

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Üçüncü havalimanı yıllık kira bedeli, KDV dahil bir milyar 45 milyon Euro. 25 yıl boyunca devlet bunu alacak" dedi.
24 Temmuz 2018 03:39
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'3 Hava limanının yıllık kira bedeli 45 milyon Euro'

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Üçüncü havalimanı yıllık kira bedeli, KDV dahil bir milyar 45 milyon Euro. 25 yıl boyunca devlet bunu alacak" dedi.

Muş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 3. Havalimanı hakkında açıklama yaptı.

Muş, yap-işlet-devret projeleri ile 3 milyar dolar yatırım yapıldığını belirterek, garanti üzeri gelirin 440 milyon Euro olduğunu ifade etti. Muş, "Üçüncü havalimanı yıllık kira bedeli, KDV dahil bir milyar 45 milyon Euro. 25 yıl boyunca devlet bunu alacak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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