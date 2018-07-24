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Sefaköy'de otomobil yön levhası direğine çarptı: 1 ölü

Sefaköy'de refüjdeki yön levhası direğine çarpan araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
24 Temmuz 2018 05:48
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Sefaköy'de otomobil yön levhası direğine çarptı: 1 ölü

Sefaköy'de refüjdeki yön levhası direğine çarpan araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Atatürk Havalimanı mevkisinde Ankara istikametine seyreden Muhammed Ali Y. idaresindeki 34 ZM 8381 plakalı otomobil, refüjde bulunan yön levhası direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, itfaiye görevlileri tarafından araçta sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Muhammed Ali Y'nin öldüğünü belirledi.

Sürücünün cesedi çevredeki bir hastanenin morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametinde trafik bir süre yoğunlaştı. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normale döndü.
Anadolu Ajansı
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