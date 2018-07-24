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Meteoroloji bu bölgeleri uyardı! Su baskınlarına dikkat-Haritalı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
24 Temmuz 2018 06:30
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Meteoroloji bu bölgeleri uyardı! Su baskınlarına dikkat-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege'nin kuzeyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile İzmir, Eskişehir, Çankırı ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu yer yer çok bulutlu, Trakya ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

BURSA 23°C, 34°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EDIRNE 20°C, 27°C

Parçalı bulutlu yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların: bu gece saatlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

ISTANBUL 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların: yarın (Salı) sabah saatlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

KOCAELI 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE

Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) sabah saatlerinden sonra kuzeyi yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile İzmir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENIZLI 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) sabah saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu

IZMIR 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) sabah saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KUTAHYA 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) sabah saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 21°C, 32°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 27°C, 32°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN 28°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) öğle saatlerinde kuzey kesimleri parçalı bulutlu

ESKISEHIR 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 34°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

NIGDE 18°C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin batı kesimleri, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 18°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK 19°C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 22°C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 17°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 28°C

Parçalı zamanla az bulutlu

MALATYA 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

TUNCELI 18°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KILIS 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık
Memurlar.Net
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