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İşçilere istihdam güvencesi geliyor

Yeni sistemde çalışanlara istihdam güvencesi geliyor. Yıllarca geçici, güvencesiz çalışmak durumunda kalan işçiler devlet korumasına alınırken, personelin verimliliğini artıracak performans yönetimi de getirilecek
24 Temmuz 2018 06:00
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İşçilere istihdam güvencesi geliyor

Yeni hükümet sistemiyle birlikte sürekli işçi kadroları konusunda da düzenlemeye gidildi. Yıllarca geçici, güvencesiz çalışmak durumunda kalan işçiler devlet korumasına alınırken, personelin verimliliğini artıracak etkin bir performans sistemi kuruluyor.

KAMUDA İŞ KAPISI

Buna göre atölye, şantiye, fabrika, çiftlik gibi işçi istihdamı zorunlu olan hizmet birimleriyle, temizlik, koruma, güvenlik, bakım, onarım gibi destek hizmetlerinde sürekli işçi kadrosu ihdas edilebilecek. Kamuda binlerce kişiye de iş kapısı açılmış olacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kamu idareleri, özel bütçeli kamu idareleri, üniversiteler, YÖK ve ileri teknoloji enstitüleri ile sosyal güvenlik kurumlarında sürekli işçi kadrolarına ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre, fabrika, atölye, şantiye, çiftlik gibi işçi çalıştırılması zorunlu hizmet birimlerinde Başkan tarafından sürekli işçi kadrosu ihdas edilecek.

BOŞ ALANA ATAMA

Yine temizlik, koruma, güvenlik ve bakım, onarım işlerinde çalışanlar da sürekli işçi kadrosuna alınabilecek. Başkan imzasıyla boş alanlara açıktan atama yapabilecek. Kapsama giren kuruluşlarda sürekli işçi kadroları Devlet Personel Başkanlığı'nca başka unvanlı sürekli işçi kadroları ile değiştirilebilecek. Birimler arası aktarmalarda aynı usule uyulacak. Bu işlemlere ilişkin bilgiler bir ay içinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na bildirilecek.

İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK

Yaklaşık 1 milyon taşeron kadroya alınırken, yeni dönemde kamuya alımlar kadrolu, sürekli işçi şeklinde personel alınacak. Alımlar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Artık taşeron olarak değil kadrolu işçi olarak yapılacak. Hizmet ile personel ücret ilişkisi sağlıklı hale getirilecek. Kamu kurumları hızlı, etkili icraat öngören yeni sisteme uyumlu hale getirilecek.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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