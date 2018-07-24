1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Şişko' diyen öğretmene 2 yıl hapis istemi

Şişli'deki bir kreşte, 9 yaşındaki öğrencisine "Şişko" diyerek hakaret eden kreş öğretmeni hakkında 2 yıla kadar hapis istendi
24 Temmuz 2018 06:20
Yazdır
'Şişko' diyen öğretmene 2 yıl hapis istemi

İstanbul'da yaşanan olay, Şişli'deki bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre kreşte öğretmenlik yapan F.E., 9 yaşındaki öğrencisi T.S.'ye "Şişko" diyerek arkadaşlarının yanında küçük düşürdü.

Yaşadıklarını eve döndüğünde ailesine anlatan minik kız, öğretmeninin kendisine "şişko" ve "köpek" gibi ithamlarda bulunduğunu söyledi. Aile, kızlarının psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Şüpheli sıfatıyla yargılanan öğretmen F.E.'nin işlemiş olduğu suçun uzlaşmaya tabi suçlardan bulunması nedeniyle taraflar arasında anlaşma sağlanması için dosya uzlaştırmacıya gönderildi.

Aile, kızlarına hakaret eden öğretmenle uzlaşmak istemeyince F.E.'nin yargılanmasına karar verildi.

Mahkemenin mağdur aileyi haklı görmesi halinde öğretmen F.E.'nin 2 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,101 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Amasya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 23 yaralı
24 Temmuz 2018 07:25		 Hayali ihracat ile milyonluk vurgun yaptılar
24 Temmuz 2018 07:10
Ablasının 15 yıl önce intihar ettiği yere gitti, sır oldu
23 Temmuz 2018 23:22		 Rize'de cinsel taciz iddiası
23 Temmuz 2018 23:04
Kırıkkale'de parkta tacizciye meydan dayağı
23 Temmuz 2018 20:54		 Serinlemek için gölete giren lise öğrencisi boğuldu
23 Temmuz 2018 20:11
Muğla'da cenaze nakil aracının çarptığı kişi öldü
23 Temmuz 2018 20:03		 Siirt'te askeri araç devrildi: 4 asker yaralı
23 Temmuz 2018 19:47
'Yarın her şey bambaşka olacak' yazdı, ölü bulundu
23 Temmuz 2018 19:17		 Yazar Emrah Serbes hakkında yeni gelişme
23 Temmuz 2018 18:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sana hakkımı helal etmiyorum MEB!
İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu
Çok sayıda aday, DGS'de 0,5 ham puana takılacak
Gölgeliği olmayan adamız: Gökçeada
24 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Terörle mücadele yasa teklifi: Birinci bölümündeki dört madde kabul edildi
'Şişko' diyen öğretmene 2 yıl hapis istemi
'3 Hava limanının yıllık kira bedeli 45 milyon Euro'
Hendek'te traktör kazası : 1 ölü
Erdoğan, Güney Afrika'dan MİT imamını isteyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
andre ayew 1
Kahvaltı 3
trump'ın iran'ı tehdit etmesi 2
Göbegi acik giyinmek 2
senli benli olmak 1
21.07.2018 fenerbahçe vs feyenoord maçı 2
Albert Camus 1
skip ad 1
huzur veren insan 9
şampiyonlar ligi 2
SON İLANLAR
Kayseri Polisevi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Deniz Kuvvetleri Kom. Muvazzaf Subay Alım İlanı
Yozgat Sorgun SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam