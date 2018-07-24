Konuta ulaşım dopingi

Anadolu yakasında Sancaktepe ve Pendik, Avrupa yakasında ise Kağıthane ulaşım hatlarına bağlı gelişimleriyle dikkat çekiyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme, İstanbul'da faaliyette olan 7 adet metro, 2 tramvay, Marmaray hattı ve yıl içinde açılması beklenen 1 adet metro hattı olmak üzere toplamda 11 hat için, 159 durağın çevresindeki bölgelerde konutların satış ve kira değerlerini inceledi.

METRO HATTI TALEBI ARTIRDI

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, İstanbul'da her geçen gün artan nüfus ile birlikte trafik probleminin de giderek büyüdüğünü belirterek, "Dolayısıyla zamanlarını ev-iş aksında geçirmek istemeyen kişiler için de ulaşım imkanlarının artırılması oldukça büyük öneme sahip oluyor. Kent gelişimini ve yaşam standardını direkt etkilediği düşünüldüğünde ulaşım projelerinin, konut tercihlerinde her zaman belirleyici kriterlerden biri olduğu görülüyor" dedi. Maya, "Oturum ya da yatırım amaçlı konut alımlarında, ulaşım bağlantıları ile şehir merkezine ve iş alanlarına ulaşmak ya da projelerle birlikte değer artışı yaşanmasını beklemek artan talebi de beraberinde getiriyor" dedi.

FIYATLAR ARTIYOR

Maya şöyle devam etti: "Merkeze göre kısmen daha ulaşılabilir fiyatlara sahip olan kentin çeperleri olarak nitelendirilen bölgelerde, ulaşım projeleri ile birlikte yaşanan talep artışı ve buna bağlı olarak arz hareketliliği daha rahat görülüyor. Ulaşım hatlarıyla o bölgede konut projeleri de neredeyse eş zamanlı olarak geliştirilmeye başlanıyor. Hatta bazı yerlerde yatırımların ulaşım projelerinin önüne geçtiği görülüyor. Anadolu yakasında Sancaktepe ve Pendik, Avrupa yakasında Kağıthane bölgeleri bu duruma verilebilecek örneklerden birkaçı..." Metro hattı projelerinin gündeme gelmesinden tamamlanmasına kadar olan süreçte gayrimenkul değerlerine olan etkilerinin çok rahat görülebildiğini belirten Maya, "Sadece yeni ulaşım hattı projesinin açıklanması bile bölge fiyatları üzerinde etkisini gösteriyor. Projenin tamamlanması ile birlikte fiyatlar artıyor" dedi.

MÜTEAHHİT İLGİSİ ARTTI

MAKBULE Yönel Maya, Kirazlı-Başakşehir metro hattının gündeme gelmesiyle birlikte, bölgede hem konut geliştiricilerin etkisi hem de yatırım amaçlı alımların etkisi hızlı bir şekilde görülmeye başlandığını söyledi. Maya, şöyle devam etti: "Yeni açılan ve açılması planlanan metro hatlarında, bölge gelişimine bağlı olarak artan talep ve gayrimenkul değerlerindeki hareketlilik de daha rahat görülüyor. 2017 yıl sonunda tamamlanan ÜsküdarÇekmeköy metro hattının Yamanevler'e kadar olan bölümünde talebin yanı sıra konut geliştiricilerinin de ilgisi artmış durumda" şeklinde konuştu.