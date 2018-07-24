1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çiftlikbank'tan ders alınmamış!

Türkiye son yılların en büyük dolandırıcılık olayını Çiftlikbank'la yaşarken, halkın yaşanılanlardan ders almadığı görülüyor. Çiftlikbank'tan sonra bile kurulan ponzi şirketlerine para yatıranlar var
24 Temmuz 2018 07:00
Yazdır
Çiftlikbank'tan ders alınmamış!

SABAH'ın ortaya çıkardığı Çiftlikbank ve Turcoin gibi milyarlarca liralık dolandırıcılığa imza atan ponzi yapılanmalarını tüm Türkiye yakından takip ederken, yeni kurulan benzer şirketlerin hala para toplayabilmesi "bu kadar da olmaz" dedirtiyor. Kısa yoldan para kazanmak için büyük bir risk iştahına sahip olan çok sayıda kişi Çiftlikbank rezalatinden sonra kurulan bu tarz şirketlere inanarak paralarını kaptırıyor.

HOLLANDA MERKEZLİ

Bunun son örneği ise Hollanda merkezli 'çiftliğimnette' isimli site oldu. Bu şirket, yumurta paketleri satarak üyelerine yüksek kazanç vaat ediyor. Kurucusunun adının Umut Öztürk olduğu belirtilen şirket için yorum yapan uzmanlar, çiftliğimNette oyununun güvenilir olmadığını belirtiyor.
Abartılı kazanç vaadi ve yanıltıcı bilgilerin bulunduğu çiftliğimnette oyunu Umut Holding isimli bir şirketin sitesinden yayınlanıyor. Ancak bu oyunun da aslında holding ile bir bağlantısı bulunmuyor.

FOTOĞRAF SAHTE

Umut Holding'in 10 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilse de internet sitesinin Ağustos 2017'de kurulduğu dikkat çekiyor. 10 yıllık şirket domain adresini bile 2 Eylül 2017'de almış. Sitede Umut Holding'in sahibi olduğu belirtilen Umut Öztürk'ün de resmi sahte. Öztürk'ün resmi, fotoğraf hizmeti veren bir başka internet sitesi olan shutterstock'dan alınmış. Halen Türkiye'de bu yönde faaliyet gösteren onlarca site bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan sanal dolandırıcılarla mücadele ekibi, bu girişimlere göz açtırmıyor. Bakanlık uzmanları, bu tür siteler yayına başlar başlamaz, şirketleri kontrol altına alıyor. Bankalar da Çiftlikbank olayından sonra bu tür yapılanmalara temkinli yaklaşıyor.

PARANIZI CHARGE BACK'LE GERİ ALIN

Uzmanlar, ponzi yapılanmasıyla yüksek kar vaadinde bulunarak para toplayan şirketlere kananlar için parasını geri alma umudunun olduğunu belirtti.

Bunun için iki şart var: Birincisi, ödemenin kredi kartı üzerinden yapılmış olması, ikincisi de itirazın ödeme tarihinden itibaren 180 gün içinde yapılması.

Kredi kartıyla yapılan ödemelerde suiistimali önlemek için Mastercard ve VISA'nın uyguladığı kuralına göre, harcama itirazı anlamına gelen charge back kuralı yıllardan beri tüm dünyada geçerli olarak uygulanıyor.

Ters ibraz olarak bilinen kurala göre, kişi para gönderme işlemini kendisinin yapmadığını ileri sürerek parasını geri isteyebiliyor. Ancak Türk bankacılık sisteminin bu tür para transferlerinde üçlü kontrol olduğu için bu itiraz kabul edilmiyor.

ARAŞTIRMA YAPILAN PONZİ YAPILARI
www.milkabank.com
www.cashciftlik.com
www.ciftlikgeliri.com
www.cilgintavuklar.com
www.ciftlikshop.com
www.kirazengini.com
www.ciftligimnette.com
www.elitciftlik.com
www.ciftlik.im
https://maden.im/
www.myluckfarm.com.tr
Www.cashciftlik.com
www.galerimegel.com
My-crypto World
Myadsino
Olymptrade
EvoBinary
Owncoin

ÜRÜN ALMADIM İTİRAZI YAPIN
Parayı geri almak için en önemli itiraz hizmetin alınmadığını belirtmek. Charge back'te müşteri hizmet almadım diyorsa, aksini ispatlamak şirketin sorumluluğunda. Digital ponzi şirketlerinin hizmet verdiğini ispat etmesi gerekiyor. Uzmanlar, itirazın ise 180 günde yapılması gerektiğini belirtiyor.

İBRAHİM ACAR

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 613 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Iğdır'da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu
24 Temmuz 2018 07:30		 Meteoroloji bu bölgeleri uyardı! Su baskınlarına dikkat-Haritalı
24 Temmuz 2018 06:30
Sefaköy'de otomobil yön levhası direğine çarptı: 1 ölü
24 Temmuz 2018 05:48		 İstanbul'da şiddetli yağış etkili olmaya başladı
24 Temmuz 2018 05:46
Hendek'te traktör kazası : 1 ölü
24 Temmuz 2018 00:46		 Tartıştığı hasta bakıcının kolunu ısırdı
23 Temmuz 2018 23:40
İşten çıkarılan 9 şoför, işini geri istiyor
23 Temmuz 2018 23:34		 İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
23 Temmuz 2018 23:10
Sağlıkçılar yaralı çocukları kurtarmak için canını dişine taktı
23 Temmuz 2018 22:48		 Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısı
23 Temmuz 2018 22:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sana hakkımı helal etmiyorum MEB!
İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu
Çok sayıda aday, DGS'de 0,5 ham puana takılacak
Gölgeliği olmayan adamız: Gökçeada
24 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Terörle mücadele yasa teklifi: Birinci bölümündeki dört madde kabul edildi
'Şişko' diyen öğretmene 2 yıl hapis istemi
'3 Hava limanının yıllık kira bedeli 45 milyon Euro'
Hendek'te traktör kazası : 1 ölü
Erdoğan, Güney Afrika'dan MİT imamını isteyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
andre ayew 1
Kahvaltı 3
trump'ın iran'ı tehdit etmesi 2
Göbegi acik giyinmek 2
senli benli olmak 1
21.07.2018 fenerbahçe vs feyenoord maçı 2
Albert Camus 1
skip ad 1
huzur veren insan 9
şampiyonlar ligi 2
SON İLANLAR
Kayseri Polisevi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Deniz Kuvvetleri Kom. Muvazzaf Subay Alım İlanı
Yozgat Sorgun SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam