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Hayali ihracat ile milyonluk vurgun yaptılar

Adnan Oktar suç örgütünden ayrılan itirafçının ifadeleri: Hayali ihracat ile Çin'deki tekstil üreticisi ve lojistik firmasını 2 milyon dolar, Offshore üzerinden düşük faturayla da devleti 2.2 milyon lira dolandırdık
24 Temmuz 2018 07:10
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Hayali ihracat ile milyonluk vurgun yaptılar

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik "hayali ihracat" ve "askerlikten soğutma" iddialarına yönelik yeni detaylar ortaya çıkıyor. 'Kara para aklama' suçlamasıyla başlatılan çalışma sonrası çökertilen suç örgütünün daha önce mensubu olan ancak şu anki dosyada 'müşteki' sıfatıyla yer alan bir kişi, "Gümrük açığı olan konşimentosuz mal çekimi ile Çin'deki tekstil üreticisi ve lojistik firmasını 2 milyon dolar dolandırdık. Offshore üzerinden çok düşük fatura yöntemiyle devleti de vergi zararına uğratarak 2.2 milyon liralık dolandırıcılık yaptık" dedi. Bir başka kişi ise, bazı şirketlerin devirleri konusunda da usulsüzlük yaptıklarını ve bunu Adnan Oktar'ın bilgisi dahilinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

KAYIP MİLYONLAR ARANIYOR

Bu arada polis, örgüte ait olduğu iddia edilen kayıp 200 milyon TL'nin izini sürüyor. Paranın farklı miktarlar halinde örgüt üyelerine ait 4 ayrı rezidans dairesinde saklandığı bilgisi üzerine bu dairelere baskınlar düzenlendi. Çengelköy ve Kandilli'deki villalarda da dedektör yardımıyla arama yapıldı. Ancak paranın izine ulaşılamadı.

"ASKERLİK YAPTIRMADILAR"

Öte yandan, dosya kapsamındaki 3 mağdur da, Adnan Oktar'ın 'askerlikten soğutması' ile ilgili detaylar paylaştı. Mağdurlar, "Adnan Oktar, örgütteki erkeklerin askerlik yapmalarını istemezdi ve askere göndermezdi. Örgütteki birçok erkek de kendisi de askerlik yapmamıştır. Sadece örgüte katılmadan önce askerliğini yapanlar var" dedi. Mağdurlardan K.M. ise polise, "Askerlik yaşım geldiğinde beni Dubai'ye gönderdiler. Burada bir kişi ile irtibata geçtim ve bir şirkette çalışmaya başladım" dedi.

YAKIN KORUMASI DA YAKALANDI

168 adamıyla birlikte 31 suçtan tutuklanan Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara'da yakalanarak İstanbul'a gönderildi. Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmayı büyük bir titizlik içerisinde yürüten polis ekipleri, Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar'ın yerini tespit etti. Daha sonra yapılan operasyonla yakalanan Özyaşar İstanbul'a gönderildi. Adnan Oktar'ın yakın korumalığını yapan Cüneyt Özyaşar'ın abisi Harun Özyaşar da firari olduğu, yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Önümüzdeki günlerde Adnan Oktar Suç Örgütü'yle ilgili sosyal medyada propagandasını yapanlara da operasyon yapılacağı kaydediliyor.

ÇİL YAVRUSU GİBİ DAĞILDILAR

ADNAN Oktar örgütünün üyeleri, yeni bir yapılanmanın önüne geçilmesi için 3'erli gruplar halinde Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerine nakledildi. Adnan Oktar, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulurken, örgüt mensupları da farklı noktalara gönderildi. Sosyal medyada örgüt lehine paylaşımlarda bulunan hesaplar da incelemeye alındı. Savcılık bu hesaplar hakkında soruşturma başlattı.

"FETÖ'NÜN KEŞİF EKİBİ"

Öte yandan Ergenekon davasında FETÖ'nün kumpasıyla yargılanan avukat Serdar Öztürk, Adnan Oktar örgütüne mensup Ayşegül Hüma Babuna ile Aylin Atmaca'nın, FETÖ'cü polisler tarafından ofisine sahte belge yerleştirilmesinde keşif ekibi olarak kullanıldıklarını ve bir suç örgütü olduklarını belirtti. Ancak Babuna ve Atmaca, örgüt suçundan değil de Öztürk'e iftira suçundan yargılandı. O davada da beraat kararı verildi. Dava, Öztürk'ün itirazı üzerine istinaf mahkemesine gitti. İstinaf mahkemesi, Öztürk'ü haklı görürse Adnan Oktar'ın kedicikleri yeniden yargılanacak.

EMİR SOMER FATİH ULAŞ
Star Gazetesi
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