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Erdoğan, Güney Afrika'dan MİT imamını isteyecek

Başkan Erdoğan BRICS zirvesinin özel davetlisi olarak Güney Afrika'ya gidecek. Erdoğan'ın ziyareti bu ülkede yuvalanan örgüt elebaşlarının iadesi için önem taşıyor
24 Temmuz 2018 06:10
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Erdoğan, Güney Afrika'dan MİT imamını isteyecek

Türkiye, FETÖ'nün ihanet kadrolarının izini sürmeye devam ediyor. Güney Afrika'da yapılacak, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in oluşturduğu BRICS'in zirvesine özel davetli olarak katılacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeye kaçan FETÖ elebaşılarının iadesini Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bizzat görüşecek. Bu girişimlerin son örneği, FETÖ'cü Akın İpek'in İngiltere'de gözaltına alınmasıyla yaşandı. Erdoğan'ın geçen mayısta İngiltere Başbakanı Theresa May'e verdiği dosya, İpek'in gözaltına alınmasını sağladı.

MİT İMAMI ORADA SAKLANIYOR

FETÖ'nün bir numaralı finansörlerinden Ali Katırcıoğlu'nun Güney Afrika'da olduğu belirtiliyor. Güney Afrika makamlarından resmen istenen hainler arasında sözde tayın ve istişare heyeti üyesi Naci Tosun, sözde MİT imamı Murat Karabulut, sözde Sibirya İmamı Sadettin Başer ile molla yapılanması sorumlusu Selman Kuzu da yer alıyor.

Kapsamlı rapor hazırlandı

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yarın toplanacak olan BRICS Ülkeleri Zirvesi'ne "özel davetli" olarak çağrılan Başkan Erdoğan, FETÖ'cü firari hainlerin darbe girişimindeki rolleri ve Güney Afrika için oluşturdukları tehdidi gündeme getirecek. Başkan Erdoğan, FETÖ'nün bir hizmet hareketi değil, tam tersine istihbarat servisleri tarafından kullanılan bir ihanet çetesi olduğunu belgeleriyle ortaya koyacak.

Osman Nuri CERİT

Akşam
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