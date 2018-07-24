|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Erdoğan, Güney Afrika'dan MİT imamını isteyecek
Başkan Erdoğan BRICS zirvesinin özel davetlisi olarak Güney Afrika'ya gidecek. Erdoğan'ın ziyareti bu ülkede yuvalanan örgüt elebaşlarının iadesi için önem taşıyor
Türkiye, FETÖ'nün ihanet kadrolarının izini sürmeye devam ediyor. Güney Afrika'da yapılacak, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in oluşturduğu BRICS'in zirvesine özel davetli olarak katılacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeye kaçan FETÖ elebaşılarının iadesini Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bizzat görüşecek. Bu girişimlerin son örneği, FETÖ'cü Akın İpek'in İngiltere'de gözaltına alınmasıyla yaşandı. Erdoğan'ın geçen mayısta İngiltere Başbakanı Theresa May'e verdiği dosya, İpek'in gözaltına alınmasını sağladı.
MİT İMAMI ORADA SAKLANIYOR
FETÖ'nün bir numaralı finansörlerinden Ali Katırcıoğlu'nun Güney Afrika'da olduğu belirtiliyor. Güney Afrika makamlarından resmen istenen hainler arasında sözde tayın ve istişare heyeti üyesi Naci Tosun, sözde MİT imamı Murat Karabulut, sözde Sibirya İmamı Sadettin Başer ile molla yapılanması sorumlusu Selman Kuzu da yer alıyor.
Kapsamlı rapor hazırlandı
Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yarın toplanacak olan BRICS Ülkeleri Zirvesi'ne "özel davetli" olarak çağrılan Başkan Erdoğan, FETÖ'cü firari hainlerin darbe girişimindeki rolleri ve Güney Afrika için oluşturdukları tehdidi gündeme getirecek. Başkan Erdoğan, FETÖ'nün bir hizmet hareketi değil, tam tersine istihbarat servisleri tarafından kullanılan bir ihanet çetesi olduğunu belgeleriyle ortaya koyacak.
Osman Nuri CERİT
Bu haber 1,245 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI