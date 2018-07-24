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Akşener'in evine kendilerini zincirlediler

Meral Akşener'in kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından partinin Esenyurt, Arnavutköy ve Avcılar ilçe başkanları kendilerini zincirle Akşener'in evine bağladı
24 Temmuz 2018 06:50
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Akşener'in evine kendilerini zincirlediler

İYİ Parti'nin aldığı olağanüstü seçimli kurultay kararının ardından Genel Başkan aday olmayacağını açıklamıştı.

BIRAKMA DİYE ZİNCİRLEDİLER

Akşener'i bu kararından döndürmek isteyen ve bu yüzden Üsküdar'daki evinin önüne giden partililerden bazıları ilginç eylemler yaptılar.

İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı Bülent Ural, Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural ve Avcılar Teşkilat Başkanı Namık Şeker kendini Meral Akşener'in evine zincirledi.

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