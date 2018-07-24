|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Akşener'in evine kendilerini zincirlediler
Meral Akşener'in kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından partinin Esenyurt, Arnavutköy ve Avcılar ilçe başkanları kendilerini zincirle Akşener'in evine bağladı
İYİ Parti'nin aldığı olağanüstü seçimli kurultay kararının ardından Genel Başkan aday olmayacağını açıklamıştı.
BIRAKMA DİYE ZİNCİRLEDİLER
Akşener'i bu kararından döndürmek isteyen ve bu yüzden Üsküdar'daki evinin önüne giden partililerden bazıları ilginç eylemler yaptılar.
İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı Bülent Ural, Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural ve Avcılar Teşkilat Başkanı Namık Şeker kendini Meral Akşener'in evine zincirledi.
Takvim
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 513 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI