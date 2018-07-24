1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Baştan ölü doğmuştu cenazesi kaldırılıyor'

İP'in Afyon'da yaptığı hesaplaşmada fatura Meral Akşener ve Koray Aydın'a kesildi. Kulislerde partinin bundan sonra çok başlı olacağını belirtildi. CHP ve MHP kökenli isimlerin geri dönebilecekleri kaydedildi
24 Temmuz 2018 07:20
Yazdır
'Baştan ölü doğmuştu cenazesi kaldırılıyor'

24 Haziran'da ağır bir seçim yenilgisi alan İP'in Afyonkarahisar'daki kampında Genel Başkan Meral Akşener'in sert bir dille eleştirilmesiyle başlayan kriz büyüyor.

Akşener'in istifası ve olağanüstü kurultay çağrısı ile sonuçlanan toplantının ardından dün bir araya İPli vekiller her ne kadar "Akşener ortak adayımız" deseler de kulislerde partinin çok başlı bir döneme girdiği konuşuluyor. Kulislerde yaşananlar için "Parti ölü doğmuştu, şimdi cenazesi kaldırılıyor" yorumları yapılıyor.

MHP yönetimine tepki göstererek ayrılan Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ gibi isimler İP çatısı altında bir araya gelmişti. Hem MHP'den hem de CHP ve AK Parti'den oy alma hedefiyle yola çıkan İP, 24 Haziran seçimlerinde CHP ile yaptığı ittifak sayesinde yüzde 9.96 oyla TBMM'ye taşındı. Meral Akşener ise yüzde 7.29 oy alarak partisinin de gerisinde kaldı.

FATURA AKŞENER VE AYDIN'A

İP, alınan yenilgiden özellikle iki ismi sorumlu tutuyor. Meral Akşener ve teşkilattan sorumlu Koray Aydın. Akşener, parti içinden gelen yoğun eleştiriler üzerine önce istifa ettiğini duyurdu ardından da kongre kararı aldığını açıkladı.

Akşeneri "ikna" eden isimler arasında yenilgide pay sahibi olduğu gerekçesiyle suçlanan Koray Aydının da ismi geçti. Siyasi kulislerde "MHP'den istifa sürecinde her biri ayrı bir Genel Başkan adayı olan 3 ismin görüntü vermemesi, İP'de çok başlı döneme girildiğinin göstergesi" olarak değerlendirildi.

PARTİDE HİÇ DİSİPLİN YOK

Akşener'in milletvekili olmaması nedeniyle TBMM Grubu ile parti yönetimi arasında uyumsuzluk olduğuna dair görüntü dillendiriliyor.

Partide "disiplin" eksikliği, her kafadan bir ses çıkması, seçilen vekillerin büyük bir kısmının farklı görüşlerde isimler olması, bazı vekillerce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı gösterilen sempati de İP'in bütünlükçü bir yapıdan uzak olduğunu ortaya koydu. İPin kuruluş aşamasında da Meral Akşener ve arkadaşlarının başlattığı hareket, MHP ve CHP'li küskünlerin katılmasıyla oluşmuştu. Kulislerde konuşulanlara göre parti içinde hesaplaşma asıl Kurultay sürecinde başlayacak. Bu sürede bazı vekillerin MHP ve CHP'ye geri dönebileceği bile konuşuluyor. "Parti ölü doğmuştu, şimdi cenazesi kaldırılıyor" görüşü de hakim.

HANIMEFENDİYİ MUTLAKA İKNA ETMELİLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Akşener'in "genel başkanlığa aday olmayacağını" açıklamasına ilişkin, İP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a tavsiyede bulundu. Bahçeli, "Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır" dedi.

MHP'DEN HAKARETE CEVAP

İP TBMM Grup Başkanı Ahat Andican bu sözlere "Bahçeli kendi işine baksın" tderken, İP Genel Sekreteri Aytunç Çıray "sıtma nöbeti" olarak nitelendirdi. Çıray'ın hakaretlerine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman cevap verdi: "Aytun Çıray isimli siyaset bezirganına sormak isterim: Hanımefendiye çok ağır hakaret eden partilisine cevap vermiş midir? Verdiyse ne demiştir? Vermediyse neden beklemektedir? Yoksa başka beklentileri mi vardır? Anladığımız kadarıyla Çıray, bundan bir önceki partisi olan CHP'de alıştığı komitacılık alışkanlığını yeni partisinde sürdürme kararındadır. Bu kendi meselesidir. Ancak edep sınırlarını aşmamalıdır."

LÜTFİ KAPLAN

Star Gazetesi
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 14,655 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı
24 Temmuz 2018 09:29		 Dış politikada onarım dönemi
24 Temmuz 2018 09:00
Akşener'in evine kendilerini zincirlediler
24 Temmuz 2018 06:50		 Erdoğan, Güney Afrika'dan MİT imamını isteyecek
24 Temmuz 2018 06:10
Terörle mücadele yasa teklifi: Birinci bölümündeki dört madde kabul edildi
24 Temmuz 2018 02:16		 Dışişleri Bakanlığından Nijerya'daki terör saldırılarına kınama
24 Temmuz 2018 01:19
24 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
24 Temmuz 2018 00:08		 Kanser tedavisinden ücret alındığı haberlerine yalanlama
23 Temmuz 2018 23:46
OHAL komisyonu'nun iadelerine ilişkin açıklama
23 Temmuz 2018 23:16		 İYİ Parti'nin basın toplantısında skandal!
23 Temmuz 2018 22:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sana hakkımı helal etmiyorum MEB!
Ek göstergeyi bekleyenler dikkat
İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu
Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu
'Baştan ölü doğmuştu cenazesi kaldırılıyor'
Çok sayıda aday, DGS'de 0,5 ham puana takılacak
'Şişko' diyen öğretmene 2 yıl hapis istemi
Çiftlikbank'tan ders alınmamış!
'Bekara ev yok' diyene 15 bin TL'yi bulan ceza kapıda
Meclis'ten personele uyarı: Oltaya gelme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
huzur veren insan 9
Canım istemedi diyerek işe gitmeme lüksüne sahip çalışan 7
kpss 2018 2
alpay özalan 1
ice man 2
ayvalık 1
şiddet iyi yönde kullanılabilir 5
kadına saygısı olmayan adam! 2
frau m.a.p 1
haksız feryat 1
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademik personel alım ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Yalova Üniversitesi doktor öğretm üyesi alacak
Kayseri Polisevi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam