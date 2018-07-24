'Baştan ölü doğmuştu cenazesi kaldırılıyor'

24 Haziran'da ağır bir seçim yenilgisi alan İP'in Afyonkarahisar'daki kampında Genel Başkan Meral Akşener'in sert bir dille eleştirilmesiyle başlayan kriz büyüyor.

Akşener'in istifası ve olağanüstü kurultay çağrısı ile sonuçlanan toplantının ardından dün bir araya İPli vekiller her ne kadar "Akşener ortak adayımız" deseler de kulislerde partinin çok başlı bir döneme girdiği konuşuluyor. Kulislerde yaşananlar için "Parti ölü doğmuştu, şimdi cenazesi kaldırılıyor" yorumları yapılıyor.

MHP yönetimine tepki göstererek ayrılan Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ gibi isimler İP çatısı altında bir araya gelmişti. Hem MHP'den hem de CHP ve AK Parti'den oy alma hedefiyle yola çıkan İP, 24 Haziran seçimlerinde CHP ile yaptığı ittifak sayesinde yüzde 9.96 oyla TBMM'ye taşındı. Meral Akşener ise yüzde 7.29 oy alarak partisinin de gerisinde kaldı.

FATURA AKŞENER VE AYDIN'A

İP, alınan yenilgiden özellikle iki ismi sorumlu tutuyor. Meral Akşener ve teşkilattan sorumlu Koray Aydın. Akşener, parti içinden gelen yoğun eleştiriler üzerine önce istifa ettiğini duyurdu ardından da kongre kararı aldığını açıkladı.

Akşeneri "ikna" eden isimler arasında yenilgide pay sahibi olduğu gerekçesiyle suçlanan Koray Aydının da ismi geçti. Siyasi kulislerde "MHP'den istifa sürecinde her biri ayrı bir Genel Başkan adayı olan 3 ismin görüntü vermemesi, İP'de çok başlı döneme girildiğinin göstergesi" olarak değerlendirildi.

PARTİDE HİÇ DİSİPLİN YOK

Akşener'in milletvekili olmaması nedeniyle TBMM Grubu ile parti yönetimi arasında uyumsuzluk olduğuna dair görüntü dillendiriliyor.

Partide "disiplin" eksikliği, her kafadan bir ses çıkması, seçilen vekillerin büyük bir kısmının farklı görüşlerde isimler olması, bazı vekillerce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı gösterilen sempati de İP'in bütünlükçü bir yapıdan uzak olduğunu ortaya koydu. İPin kuruluş aşamasında da Meral Akşener ve arkadaşlarının başlattığı hareket, MHP ve CHP'li küskünlerin katılmasıyla oluşmuştu. Kulislerde konuşulanlara göre parti içinde hesaplaşma asıl Kurultay sürecinde başlayacak. Bu sürede bazı vekillerin MHP ve CHP'ye geri dönebileceği bile konuşuluyor. "Parti ölü doğmuştu, şimdi cenazesi kaldırılıyor" görüşü de hakim.

HANIMEFENDİYİ MUTLAKA İKNA ETMELİLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Akşener'in "genel başkanlığa aday olmayacağını" açıklamasına ilişkin, İP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a tavsiyede bulundu. Bahçeli, "Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır" dedi.

MHP'DEN HAKARETE CEVAP

İP TBMM Grup Başkanı Ahat Andican bu sözlere "Bahçeli kendi işine baksın" tderken, İP Genel Sekreteri Aytunç Çıray "sıtma nöbeti" olarak nitelendirdi. Çıray'ın hakaretlerine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman cevap verdi: "Aytun Çıray isimli siyaset bezirganına sormak isterim: Hanımefendiye çok ağır hakaret eden partilisine cevap vermiş midir? Verdiyse ne demiştir? Vermediyse neden beklemektedir? Yoksa başka beklentileri mi vardır? Anladığımız kadarıyla Çıray, bundan bir önceki partisi olan CHP'de alıştığı komitacılık alışkanlığını yeni partisinde sürdürme kararındadır. Bu kendi meselesidir. Ancak edep sınırlarını aşmamalıdır."

LÜTFİ KAPLAN