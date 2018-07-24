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Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
24 Temmuz 2018 07:40
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Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak iki yeni başkanlık kuruldu.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın kurulduğuna dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

-- Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 13)

-- İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 14)

Basın Yayındaki uzman yardımcıları, İletişim Başkanlığına atanabilecek 14 nolu CBK ile vergi dairesi müdürlüklerinde düzenleme TRT, Cumhurbaşkanlığı ile ilgilendirildi PTT, yurtiçinde ve dışında şirket kurabilecek
Memurlar.Net
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