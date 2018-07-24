|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu
Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak iki yeni başkanlık kuruldu.
Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın kurulduğuna dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
-- Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 13)
-- İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 14)Basın Yayındaki uzman yardımcıları, İletişim Başkanlığına atanabilecek 14 nolu CBK ile vergi dairesi müdürlüklerinde düzenleme TRT, Cumhurbaşkanlığı ile ilgilendirildi PTT, yurtiçinde ve dışında şirket kurabilecek
Bu haber 15,901 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI